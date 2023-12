Caacupé: ¿cuánta basura fue recolectada hasta finalizada la misa central?

Como cada año, el operativo Caacupé implicó una importante labor de los trabajadores municipales en la estratégica labor de mantener la limpieza de toda el área de mayor concurrencia de los fieles. Gustavo Saucedo, jefe de Aseo Urbano de la ciudad, se refirió a la situación que ocurre cada año en relación a la cantidad de basura que queda en la ciudad tras la festividad religiosa.

El director señaló como un gran logro del equipo de alrededor de cien personas, entre Aseo Urbano y “Basura cero”, que estuvieron trabajando para que antes del mediodía ya esté completamente despejada de basura al menos la zona de la explanada de la basílica.

Saucedo señaló que desde el inicio de las actividades por la fiesta mariana llegaron a recolectar cerca de un millón de kilogramos de basura, lo que podría incrementarse, atendiendo a que la jornada continúa y aún hay una importante cantidad de personas que siguen llegando y lo harán inclusive hasta el domingo.

El director señaló que regularmente la ciudad produce entre 50 y 100 mil kilogramos de basura diaria, pero con la festividad mariana, además del verano, estas cifras aumentan considerablemente.

Lea más: El basural de Caacupé, un problema de cada año

Caacupé: aún no hay cultura de limpieza

Saucedo señaló que lastimosamente aún no existe en nuestro país un sentido de responsabilidad de la ciudadanía con la limpieza.

“Nosotros no les pedimos que nos ayuden a limpiar, solamente les pedimos que no ensucien. El único pedido es pero hasta este momento no logramos eso”, lamentó.

Incluso durante la realización de la misa, este fue un pedido especial de monseñor Ricardo Valenzuela a los presentes en la explanada de la basílica, pero evidentemente no alcanzó.