Pobladores de Caacupé lamentan inseguridad

Alba González, vicepresidenta de la comisión vecinal, manifestó su indignación por la inseguridad que sufren en el barrio Buena Vista, porque no es la primera vez que la zona es visitada por malvivientes. “Ahora hasta se roban una caseta policial, esto ya es el colmo”, dijo.

Relató que se percataron del hecho en la madrugada del domingo último, cuando los vecinos encontraron que la caseta policial estaba abierta y completamente vacía.

“Amanecimos con la sorpresa de que nuestra caseta policial, que con mucho esfuerzo y contribuciones conseguimos, nos vaciaron”, dijo González.

Detalló que con algunas actividades que habían hecho entre los vecinos, compraron todas las comodidades básicas para la caseta policial como: cocina a inducción, cacerolas, heladerita, cubiertos, juegos de tereré y todo eso fue hurtado del lugar. “Forzaron la cerradura y se llevaron todo lo que pudieron. Esto es increíble y justo ese día no estaban los policías de guardia”, lamentó.

“Pese a la insistencia de los vecinos la caseta casi nunca se cubría las 24 hs, ni todos los días de la semana como debería ser”, dijo González.

Gustavo Brítez, otro vecino del lugar, también cuestionó lo ocurrido porque entre todos los que conforman la comisión vecinal se había colaborado para ayudar a dotar la caseta y que los agentes estén cómodos durante las coberturas en la zona.

“Lo que pasó es muy grave, es como una burla para la institución policial, necesitamos ayuda. Esto se está saliendo de control, es muy grave”, expresó el poblador.

Decidia de las autoridades

Alba González, junto con los vecinos del barrio Buena Vista, resaltaron la desidia y el olvido por parte de las autoridades Municipales y de la Gobernación, porque es un barrio que está en pleno centro de la ciudad de Caacupé, a solo diez calles de la Basílica, y no se cuenta con caminos asfaltados. Teniendo como vía de acceso y salida la Facultad Nacional, los estudiantes no pueden utilizar esos caminos, porque son intransitables, y lo peor es que no cuentan con una buena iluminación.

Ante esta situación los habitantes de la zona piden a las autoridades municipales y gubernamentales que intervengan por el barrio, y que la Policía Nacional, disponga de mayor presencia y resguardo policial en el lugar.

Llamamos al intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), para consultar sobre los inconvenientes, pero no atendió a nuestras llamadas. También llamamos al gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR), y tampoco contestó. Estamos abiertos si desean referirse al caso.