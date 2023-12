Viral: Mades investiga caso de tirica que es despellejado

Desde la cuenta de X Fergo se publicaron hoy varias fotografías de un hombre posando con un tirica -en varios momentos- presumiblemente después de haberlo cazado. El usuario de la red social expresó su indignación.

“¿Qué mierda tienen en la cabeza? Gente que no merece respirar el mismo aire que esos inocentes animales”, escribió.

Agregó que se hizo una denuncia ante la fiscalía y espera que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se encargue de este caso.

Entre las imágenes está el momento en que el animal es despellejado por la misma persona que lo alzó en otro sector. El lugar aparenta ser un área rural. La foto se hizo viral primero desde un estado de Whatsapp.

Mades investiga a los responsables

El Dr. Carlos Monges, director de Vida Silvestre del (Mades), dijo a ABC Color que ayer a la tarde la Dirección de Fiscalización recibió la denuncia.

“Estamos recabando más datos y queremos trabajar en conjunto con el Ministerio Público, pues son pruebas desde redes sociales. El mayor problema es que no tenemos bien definido el lugar donde ocurrió el hecho, pero de igual manera se hará la nota a la fiscalía para ganar tiempo”, afirmó.

Aclaró que tienen información de la identidad de la persona que alzó las fotos a su estado y también del que posa con el tirica. Pero que para no entorpecer la investigación y no errar en la información prefiere no publicar los nombres.

“No sabemos si la persona que alzó en su estado estuvo en el lugar o no”, refirió.

Tiricas: en el libro rojo de especies como “preocupación menor”

Con respecto a la situación de los tiricas su estado en el llamado Libro Rojo de especies es de “preocupación menor”, categoría que corresponde a especies que no tienen problemas evidentes de conservación, explican desde el Mades.

“De igual forma toma notoriedad por ser un animal representativo del país. También sufren bastante por el avance del cambio de uso de la tierra”, indicó Monges.

Multa para responsables será de aproximadamente 6.000 jornales mínimos

En cuanto a sanciones, el Mades puede aplicar una multa. Recordó que hay un antecedente parecido pero de otra especie que fue un teju. En aquel hecho, la persona fue sancionada por exhibir en redes sociales el despellejamiento aún vivo del animal. La multa alcanzó G. 400 millones.

Comentó que por solo exhibirlo y alzarlo en redes, ya se va en contra de la Ley 96/92 de vida silvestre. Para lo ocurrido con el tirica, el Mades solicitaría la multa más alta de G. 6.000 jornales mínimos. Monges adelantó que la intención es aumentar estas penas al igual que el tráfico ilegal de especies.