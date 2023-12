IPS recepcionó 615 mil reposos médicos este año; 24 mil son de funcionarios del ente

La polémica por los reposos médicos continúa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y no deja de sorprender, ya que pese a graves faltas cometidas por funcionarios contratados, estos no serán desvinculados, sino que se espera el final del periodo laboral para no renovar sus contratos.

Uno de los casos más criticados es el de Lilian Angélica Troche García, funcionaria de la Unidad Sanitaria de San Antonio, denunciada por haber presentado este año 73 reposos médicos, incluso por absceso de próstata y diarrea neonatal.

Según la Gerencia de Salud, un número elevado de justificativos recepcionados por mes en la previsional, corresponden a los propios funcionarios del ente. “Es un quilombo. Un descontrol”, sostuvo el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud, quien se quejó del escaso control.

Tanya Ibañez, coordinadora de la Dirección de Riesgo Laboral del IPS, explicó a ABC que este año se registraron a la fecha 23.968 constancias de reposo médico correspondientes a funcionarios del seguro social. Sostuvo también que faltan más controles para evitar irregularidades.

“Procesamos entre 40.000 y 50.000 reposos por mes. En total, este año hemos sumado 615.342 reposos. De esta cifra, 23.968 corresponden a funcionarios del IPS; 39 por accidentes, 676 por maternidad y, 23.253 por enfermedad” detalló Ibañez.

Datos del Observatorio Estadístico Institucional refieren que en 2022 el total de reposos médicos presentados fue de 387.764, es decir que este año la gestión de subsidios en el IPS fue de 227.578 reposos más.

Ibañez refirió que desde el IPS están trabajan en la confección de un protocolo de control de los reposos médicos, a fin de evitar fraudes, que sería aplicado desde el 2024.

IPS: contrato colectivo permite 90 días sin descuento de sueldo

El nuevo contrato colectivo, vigente desde marzo último, establece que el trabajador del IPS tiene habilitado 90 días sin descuento de sueldo en el caso de presentar reposos médicos. Anteriormente, este beneficio solo era posible durante 10 días.

“Se da la siguiente situación cuando se trata de funcionarios del IPS; por una cuestión de contrato colectivo, IPS como patrón paga el tiempo de reposo; es decir, no se le descuenta, se le paga el salario completo hasta 90 días. La Dirección de Riesgo, después de los 90 días recién tiene intervención y vemos si corresponde pagar por subsidio”, explicó Ibañez.

La responsable de la Dirección de Riesgo Laboral refirió que actualmente el IPS tiene 26.265 funcionarios, de los que 19.673 son profesionales de blanco y, 6.592 recursos administrativos.