Dengue: vecinos denuncian casa abandonada, pero no tienen respuesta de la municipalidad

El aumento de casos de dengue en la cuadra donde se encuentra una casa en estado de abandono en la ciudad de Fernando de la Mora preocupa a vecinos hastiados de denunciar de forma telefónica y presencial ante las autoridades locales y la inacción de estos.

Una notificación municipal de marzo del año pasado es la postal en la muralla de la vivienda ubicada sobre la calle Tatarê casi Mainumby, donde no solo hay malezas y basura, sino también un pozo de agua.

La cantidad de mosquitos que inunda el barrio es impresionante, según los vecinos. “No se puede ni abrir la ventana de la avalancha de mosquitos”, sostienen.

En cada casa hay un caso de dengue

Los habitantes de la mencionada zona aseguran que en cada casa registran una persona con dengue, muchos de ellos adultos mayores y niños menores de edad, por lo que temen por la salud de los vecinos.

La casa en cuestión cuenta con una notificación de la comuna fernandina con fecha del 24 de marzo de 2023 en la que se insta a la propietaria y contribuyente a acercarse hasta la Dirección del Ambiente por “casa en estado de abandono”.

“Es evidente que no les importa la salud de los que somos sus vecinos de toda la vida, porque este es un barrio antiguo, todos tenemos entre 40 y 50 años de vecindad. A la dueña de esta casa no le importa que podamos morir por culpa de los mosquitos de su patio. Hartos estamos de denunciar y que no nos hagan caso”, manifestó Mary Paredes.

