Dengue: Salud está “totalmente preparado” con medicamentos y personal, garantizan

En nuestro país, el dengue causa un fallecimiento por día en este 2024 y los hospitales están registrando un importante incremento de casos diariamente.

El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, José Ortellado, garantizó que el sistema público está preparado para afrontar la situación sanitaria.

Agregó que hay disponibilidad en insumos, personal profesional y camas hospitalarias, pese a que -dijo- el sistema de salud no solo enfrenta el incremento de casos de dengue, sino también de covid-19 y otras enfermedades.

“En cuanto a servicio, por el momento totalmente preparado. Desde el punto de vista de diagnóstico, manejo -los que están tienen el conocimiento para manejar el cuadro- y para el tratamiento se tiene completo; se tiene hidratación, antifebril, se tiene lo que debe para un cuadro de dengue. También se tiene capacidad para alta complejidad”, aseveró.

¿Falta paracetamol en hospitales?

Ortellado, no obstante, reconoció que, durante la jornada, un centro asistencial puede tener faltante de paracetamol -principal medicamento para tratar la fiebre que produce el dengue- por la alta demanda.

En ese sentido, dijo que la provisión de medicamentos es “algo muy dinámico” y que cada hospital debe estar realizando un seguimiento con la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

¿Quiénes se hacen la prueba de dengue?

Ortellado mencionó que la prueba para confirmar un caso de dengue solamente se realiza a pedido de un profesional médico. “No porque yo me siento con febrícula me voy y me hago una prueba de dengue; eso es gastar de balde porque no tiene las indicaciones clínicas para hacerse”, dijo.

Explicó que hay un protocolo de dengue, que establece que las pruebas de dengue se realizan de acuerdo al cuadro clínico. “Para realizarse el test de dengue se debe reunir una serie de síntomas para que dé positivo. No se realiza por febrícula nada más”, comentó.