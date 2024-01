Expectativas en comercio encarnaceno ante inicio de clases en Argentina

Para el comerciante, el inicio del año fue auspicioso, la primera mitad del mes de enero hubo mucho flujo de turistas. Un factor que incide decididamente es la agilización en el cruce del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz”, tras algunos cambios ocurridos en la economía del vecino país. Entre ellos, el aumento en el precio de los combustibles, que casi equipara a los precios a nivel local, y ya no vuelven atractivo el negocio de traer desde la vecina orilla para su venta en el mercado informal local.

Todavía hay una pequeña diferencia favorable en el precio para los automovilistas locales, pero para uso particular, ya no es negocio traer para la reventa, puntualizó. No obstante, la venta callejera de naftas y gasoil traídos de Posadas mediante el contrabando hormiga sigue vigente, aunque marcadamente inferior a unos meses atrás.

Anteriormente, teníamos el puente internacional colapsado las 24 horas, eso desalentaba la venida de los turistas argentinos porque tardaban muchas horas en volver a su país. Hoy ya no se da esa situación, y el flujo de turistas aumentó, apuntó el comerciante.

Pese a la baja cotización de la moneda argentina, últimamente ronda entre los 5.30 y 6.5 guaraníes por cada peso argentino, el comercio encarnaceno siempre ofrece ventajas a los compradores del vecino país. Con el próximo inicio de clases se espera el acostumbrado flujo de compradores de lápices, cuadernos, mochilas escolares, y guardapolvos, que en el mercado local tienen precios ventajosos.

Pero Encarnación es atractiva no solamente por su comercio: la gastronomía local es de gran impacto, así como el disfrute de las playas encarnacenas durante la temporada estival.

Seguridad a turistas

Un aspecto en el que los comerciantes locales están poniendo especial interés y acompañamiento a través del gremio que los nuclea es el tema de la seguridad a los turistas compradores.

Se realizaron denuncias de casos de estafas con tarjetas de crédito a los turistas compradores y los casos en que se concretan ventas con la promesa de la entrega de la mercadería puesta en la orilla vecina, pero que no fueron cumplidas por las casas vendedoras, refirió Kiener.

Es un flagelo para el comercio de Encarnación. Son cuatro o cinco comercios que fueron identificados, y ya hay procesados por estas causas, gracias a un diligente trabajo del fiscal Enrique Fornerón, refirió.

Según se pudo detectar, estas casas dedicadas a este tipo de ilícitos por lo general actúan con prestanombres o cambian de propietarios con frecuencia, buscando despistar y eludir responsabilidades. No obstante, “se les va a perseguir hasta que dejen de estafar o se retiren del marcado”, advirtió el titular del gremio de comerciantes.

Asimismo, señaló que están trabajando con un concejal municipal en la elaboración de una ordenanza mediante la cual se pueda sacar de circulación a los supuestos “guías” de turistas. Son personas particulares que abordan al turista en la calle, y les ofrecen llevarlos a determinados comercios donde supuestamente tendrán ventajas de precios y calidad de producto.

En numerosas ocasiones estos turistas terminaron víctimas de estafas o algún otro tipo de engaño, lo cual deja una muy mala imagen del comercio local, explicó el comerciante.

Sobre el punto, el concejal municipal, Diego Aquino (ANR) confirmó que el proyecto está actualmente en la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Encarnación, y se espera que en un plazo de 15 días esté terminado.

Dinámica del comercio

El comercio en la frontera se caracteriza por su gran dinamismo. Las ventajas comparativas se encuentran a ambos lados del río. Para los compradores argentinos resulta altamente ventajoso comprar neumáticos para automóviles, que en el mercado encarnaceno los encuentran a un tercio del precio que les cuesta en su país de origen. La compra de artículos electrónicos, calzados deportivos, sábanas y ropas de cama de buena calidad, también son más baratos en Encarnación.

El mercado posadeño, por su parte, ofrece altísima ventaja en la compra de productos de limpieza, cosmética, frutas y verduras, aceites comestibles, bebidas alcohólicas, leche, galletitas, entre otras, y combustibles para automotores.