Día Mundial Contra el Cáncer: apuntan a combatir desigualdades en la atención de pacientes

La Fundación Unidos Contra el Cáncer, que trabaja hace 11 años en nuestro país, se unió a la campaña global con la Unión Internacional de Control del Cáncer, organización con sede en Suiza, para trabajar en una cruzada que tiene por objetivo lograr un mejor acceso a la atención médica de pacientes oncológicos.

Teniendo en cuenta que el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, aspiran a aprovechar esta fecha internacional para desarrollar la concienciación en favor de los pacientes oncológicos.

Uno de los objetivos prinncipales, dijo Norah Giménez, directora ejecutiva de Funca, explicó que la concieación que se busca llega a varios niveles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primero de ellos es que “la sociedad empiece a ver al cáncer como una problemática de salud pública y no solo como una problemática que afecta a una minoría”.

Lea: El cáncer de pulmón vuelve a ser el más común en el mundo y se mantiene como el más mortal

“Una de cada 10 personas va a padecer cáncer”

En este sentido, precisó que las estadísticas indican que “una de cada 10 personas va a padecer de una enfermedad oncológica, y cuando el diagnóstico golpea lo hace a todo el entorno familiar. El cáncer es una enfermedad catastrófica que te descalabra en todos los sentidos, y a nivel financiero más todavía”, expresó Giménez.

Por eso se enfocan en reducir esa brecha que es tan notoria sobre todo en países en subdesarrollo.

La campaña que están lanzando se basa en concientizar a los tomadores de decisiones, y estrategias que instan a que los gobiernos implementen.

También se focalizarán mucho en la educación, para que por ejemplo, las mujeres se relicen el pap y la mamografía, de manera a detectar a tiempo los cánceres de cuello uterino y de mama.

Más info: Números preocupantes: OMS advierte sobre el aumento de casos de cáncer

Acercan estudios a ppblaciones vulnerables

Mencionó que trabajan muy de cerca con el Progtrama Nacional del Control del Cáncer (Pronac) llevando a las poblaciones vulnerables del interior la posibilidad de hacerse los estudios mencionados más arriba, e incluso el test para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) un examen muy costoso en el sector privado y que prácticamente no se realiza en el sistema público.

Resaltó que mientras más temprano se detecte el cáncer, la posibilidad de sobre vida es más alta. “En nuestro país hoy en día el 70 % de las detecciones de cáncer se dan en estadío 4, es decir, en la última etapa″, precisó la entrevistada.

No obstante apuntó a pun panorama más positivo, y dijo que no es un imposible lograr una mejor atención a pacientes oncológicos. Para lograrlo, se necesita “una gestión más eficiente y la modernización a través de la tecnología. Que ya no tengamos que ir a las 02:00 a sacar el turno cuando podemos usar las herramiengas tecnológicas”, refirió.

Más info: Cáncer: se diagnostican unos 12.000 casos por año en Paraguay, estiman

“Falta gestión eficaz”

A criterio de Norah Giménez, este avance tecnológico también se traduce al tema de medicamentos. “A veces no es falta de dinero, sino de una gestión eficaz. Esperan que falten los medicamentos y ahi empiezan los procesos de licitación, mientras tanto se quedan sin remedios”, graficó Norah Giménez.

Señaló a la burcracia y falta de previsibilidad como dos de las causantes de que los pacientes oncológicos padezcan falta de medicamentos en el sistema públic.

“No tenemos proyección ni mentalidad de trabajar en equipo, el médico tiene que informar qué medicamentos necesita su paciente, se tiene que saber cuándo terminan los remedios. Es gestión, tecnología y voluntad para cambiar las cosas”, concluyó la directora ejecutiva de la Fundación Unidos Contra el Cáncer.