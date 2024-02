Sampedranos se movilizan para exigir pavimento de caminos rurales

Los pobladores de las comunidades de Naranjaty, Colonia Andrés Barbero, San Pedro Poty, Potrero Naranjo, Mbokajaty, entre otras zonas rurales de San Pedro de Ycuamandyyú, vuelven a movilizarse sobre la ruta PY11. Exigen el pavimento de un total de 79 km, cuyo diseño final está en poder del Ministerio de Obras Públicas, pero falta fuente de finamiento, informaron los manifestantes.

La población rural inició este lunes la movilización sobre la ruta PY11, a la altura de la localidad de Naranjaty, cerrando media calzada, ante fuerte despliegue policial. “Nuestro pedido es de 79 km, tres tramos, no vamos a levantar la movilización mientras no venga la ministra de Obras con algo concreto para iniciar los trabajos y no descartamos el cierre total de la ruta si no nos hacen caso”, dijo Bonifacio Romero, uno de los pobladores.

La municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú declara de interés distrital el reclamo, los ediles acompañan la movilización y el intendente Carlos Quiñonez prometió acompañar en todo momento, “si es necesario acostarme en el asfalto, voy a acostarme con ustedes en la ruta, voy a llevar el reclamo al propio presidente de la República, Santiago Peña, apenas haya resultado voy a comunicar, está claro que mientras no llegue en la zona la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión con propuestas concretas no vamos a abandonar esta movilización”, dijo el jefe comunal.

El reclamo popular data de muchos años, en el año 2019, tras una promesa de autoridades del MOPC en su momento, se había levantado la manifestación, pero ahora vuelven a los reclamos ante la falta de respuestas. El diseño final de la obra se tiene, pero falta fuente de financiamiento.

Los manifestantes aseguran que no abandonarán la movilización si no se da la visita de la ministra de obras públicas en la zona con una respuesta concreta.