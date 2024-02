Intendentes protestan contra el plan “Hambre cero” frente a Mburuvicha Róga

Casi todos los jefes comunales del país cierran hoy las puertas de los municipios en desacuerdo con lo que se planifica en el marco del proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas”. Al grito de “intendentes unidos jamás serán vencidos”, un importante grupo se encuentra protestando frente a Mburuvicha Róga, alzando su voz en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

El intendente Miguel Prieto, de Ciudad del Este, aseguró que hay unanimidad y sus colegas de todos los partidos políticos hoy están en contra del plan debido a que fomenta la centralización. “Al 100% estamos en contra del proyecto de centralizar los recursos”, señaló.

Agregó que están muy preocupados y consideró que quitar los fondos a las municipalidades no es la solución al problema de la alimentación escolar. “No estamos en contra del proyecto de ley pero sí de la centralización. Personalmente, no creo que el Gobierno ni el gabinete de Santiago Peña tengan la capacidad de solucionar este problema. ¿Cómo ellos van a saber qué necesitan en Ciudad del Este, en Santa Rosa o en cualquier ciudad de Itapúa desde Asunción? Es imposible”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Municipalidades de Misiones cerrarán este martes en protesta contra la iniciativa “Hambre cero”

En cuanto a los reportes de la Contraloría sobre la falta de rendición de cuentas de las municipalidades, Prieto dijo que no confía en esa institución. “Es un garrote político nomás del Ejecutivo; por ejemplo, dicen que el ente público más transparente es la Aduanas, pero la coima subió en la Aduana de Ciudad del Este”, cuestionó.

El impuesto al tabaco puede ser una salida

Aseguró que hay alternativas para seguir dotando de recursos a las escuelas. “Lo que pasa es que el Gobierno no quiere renunciar a los privilegios que tiene. El 1% de un impuesto al tabaco podría ayudar fácilmente, pero no tienen las agallas de hacer esto y quieren tocar los recursos que nuestros antepasados intendentes consiguieron”, manifestó en vivo para ABC TV.

Lea más: “Hambre cero”: investigador propone modificar el Fonacide; en lugar de aprobar plan de Gobierno

Finalmente, reiteró que lo que están pidiendo los intendentes es que el Ejecutivo retire el proyecto y después se siente a negociar con los jefes comunales y gobernadores. “Creo que con buenas palabras nos quieren joder y dormir, como lo hicieron con los jubilados y al final consiguieron su cometido”, advirtió.