“Era desesperante”: vecino narra cómo encontró a trabajadores tras explosión de amoníaco en Ochsi

Jorge Raúl Prieto vive en inmediaciones de la fábrica de Ochsi de San Lorenzo, lugar de la fatal explosión de la garrafa que contenía amoníaco que acabó con la vida de Gustavo Notario y dejó 36 personas hospitalizadas.

“Yo estaba en una despensa, estaba tomando gaseosa y estaba con el dueño de la despensa, cuando escuché la explosión; agarró y me dijo en guaraní ‘Ani rehóti’ (no te vayas). Yo ahí corrí y vine, y cuando vine ya le encontré ahí a los muchachos con la manguera. Estaban así. Le estire a uno y me fui corriendo para mi casa”, relató.

Dijo que a los primeros a quienes auxilió fueron los trabajadores que quedaron frente a la fábrica.

Explosión de amoníaco en Ochsi: “Era desesperante”

Jorge contó que fueron desesperantes los primeros minutos, ya que pese a estar a una distancia de 150 metros de la fábrica, la explosión se escuchó muy fuerte.

“Yo me fui en casa, me fui a decirle a mi mamá para ver cómo estaban ellos y para que apaguen su aire acondicionado, porque se olía el amoníaco. Era desesperante, porque cuando yo le quite a uno, me fui a casa, me fui a traer los botellones de agua y ya estaban todos ahí, algunos en el piso, algunos me pedían para que les derrame agua por la cabeza, por el tema de los ojos, ese del ojo es impresionante”, expresó.

“Eran rojos, ese rojo carne. Acá completo y ese era lo más impresionante que vos podías ver y algunos vomitaban espuma”, agregó en conversación con radio Monumental.

Dijo que todo fue tan rápido y desordenado, que no se percató en que momento llegaron los bomberos, pero que asistieron a los que salían de la fábrica de Ochsi con agua y leche. Finalizó diciendo que conocía a varios, incluso a Gustavo Notario, quien falleció a causa de la explosión.