Dos colombianos fueron detenidos por estafa en Misiones

Un ciudadano de San Miguel, Misiones denunció que dos personas de nacionalidad colombiana le estafaron. Los mismos fueron identificados como Juan Camilo Heredia Oviedo (26) y Jair Roja Uran (36).

El jefe del Departamento de Investigación de Misiones, comisario Lorenzo Samudio, mencionó que lograron detener a las dos personas por un supuesto hecho de estafa. “El día de ayer, en horas de la noche, logramos detener a dos personas en flagrante comisión del hecho punible. De esta situación nosotros tuvimos conocimiento el día sábado cuando la víctima se acercó a hacer la denuncia y desde ese momento, con el Ministerio Público, iniciamos los trabajos de investigación hasta lograr detener a estas personas”, indicó.

El oficial relató que “una de las víctimas nos comentó que estaba precisando una suma de dinero y empezó a ver para realizar un préstamo. Ínterin encontró en las redes sociales a estas personas quienes hacían préstamos y la víctima decidió contactar con ellos. Este hecho había comenzado en noviembre del año pasado”, señaló Samudio.

Comentó que la víctima quería realizar un préstamo de US$ 500.000, y buscando dónde concretar dicha transacción, encontró en las redes sociales a estas personas y se contactó con ellas y comenzaron el proceso correspondiente.

Según comentó, el procedimiento sería de la siguiente manera: se le iba a dar el préstamo que precisaba, pero tenía que entregar la suma de US$ 30.000, como seguro del préstamo que iban a entregar. En ese sentido, la víctima aceptó y se pusieron de acuerdo en el lugar, la fecha, la hora y la forma de entrega de la plata.

Y el día sábado 10 de febrero se hizo el procedimiento de entrega, los supuestos estafadores se comunicaron con la víctima y le comentaron que la forma de entrega sería de la siguiente manera: en una caja fuerte con seguridad digital entregándole en su vivienda y a la vez entregando la suma de dinero en concepto de seguro.

Una vez realizado el procedimiento le informaron a la víctima, que el gerente de la firma se estaría apersonando hasta la vivienda para poder abrir la caja fuerte, pero en horas de la noche y jamás apareció el supuesto gerente, la víctima llamó a estas dos personas quienes mencionaron que hubo una equivocación con la entrega y que en vez de depositar en la caja fuerte US$ 500.000, depositaron US$ 1.000.0000, y que si le gustaría hacer ese préstamo tenía que entregar la suma de US$ 15.000 más, por el concepto de seguro.

Al ocurrir este supuesto inconveniente, la víctima realizó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional e iniciaron el proceso de investigación de este caso.

“Al comunicarse con nosotros, esperamos a coordinar el trabajo con la gente del Ministerio Público, con el fiscal Raúl Agüero, con quien sugerimos realizar la entrega vigilada a estos supuestos estafadores”, contó Samudio.

“Una vez coordinado se llevó adelante dicho procedimiento conforme a la Resolución número 79 del día martes 13 de febrero, a las 19:30. En el barrio Santa Librada de la ciudad de San Miguel, Misiones, firmado por el juez penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Misiones, Julián Camacho Núñez, en la cual pudimos capturar a estas dos personas”, concluyó Lorenzo Samudio.

En el operativo se pudo incautar dinero en efectivo, la suma de G. 2.800.000, parte de lo solicitado por los supuestos autores, las cuales están debidamente fotocopiadas y autenticadas por escribanía. También un automóvil de la Marca Toyota, modelo IST, año 2004 de color plata.

Un aparato celular de la marca Samsung, un aparato celular de la marca iPhone 11. También se logró incautar un chaleco táctico negro con la inscripción Grulla, un cinturón de cáñamo de color negro, un bolsón de mano de color negro con varias papeletas con la inscripción Sellado.

También, prendas varias (quepis negro y blanco, ropas varias), dinero en efectivo de varias denominaciones, totalizando la suma de 313.000 guaraníes que se encontraba en el bolsillo del jeans de color azul de la marca Diésel.