Continúan las quejas por falta de limpieza en barrios de Caacupé

Las denuncias por falta de limpieza son una constante en la ciudad de Caacupé, y pese a que la Municipalidad local ha emitido un comunicado respecto a las intervenciones, hay lugares que no se visitan.

Rolando Acosta, poblador del barrio Buena Vista, una vez más pide la presencia del Departamento de Aseo Municipal, ya que su comunidad está llena de malezas y agua acumulada, que son potenciales criaderos de mosquitos.

Explicó que el barrio se ubica solo a 300 metros del casco urbano por lo que le indigna que las autoridades no se acerquen a hacer una intervención. “Ya pedimos ayuda y el municipio no cumple con la intervención en las zonas que están en pésimas condiciones”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ya presentamos nuestra queja a la Municipalidad y simplemente no obtenemos respuesta. Nosotros pagamos nuestros impuestos y ellos tienen la obligación de acudir ante nuestro pedido”, dijo.

Así también Acosta expresó su preocupación por los numerosos casos de dengue que se registran en la localidad y por eso insta las autoridades para que respondan al reclamo de los vecinos.

Lea más: Caacupé: municipalidad interviene en inmuebles y realiza limpieza en patios abandonados

Otro de los barrios abandonados es San Rafael, esta zona se ubica en inmediaciones de la Universidad Nacional de Asunción que tiene su sede en Caacupé.

Rumilda Martínez, pobladora de San Rafael, manifestó que la zona está repleta de malezas y urge una limpieza porque de tanta suciedad que hay el sitio ya se ha vuelto una guarida de adictos.

“La calle que conduce a la facultad está sucia y cerrada por el crecimiento de las malezas”, señaló.

“En estos últimos días descubrimos con los vecinos que el camino de malezas es guarida de adictos y de rateros, ayer nomás la policía le persiguió a uno de ellos y llegaron a esconderse en estos matorrales”, dijo la denunciante.

Martínez añadió que se encuentra muy preocupada por la situación y pidió que la gente que está a cargo de la limpieza en la ciudad haga el recorrido que corresponde.

Hace menos de un mes, la Municipalidad de Caacupé había comunicado en la página oficial de la comuna que estarán recorriendo los barrios para hacer las limpiezas. Incluso, hace poco intervinieron en un inmueble del barrio Loma que no estaba cumpliendo con las normas de limpieza. Lo que no se sabe es porque no se responde al reclamo de algunos ciudadanos que denuncian el mal estado de los patios baldíos.

Cada ciudadano debe tener su patio limpio

Las ordenanzas 3/2011 y 6/2016, que reglamentan el procedimiento de limpieza de terrenos baldíos en Caacupé, dictan que los vecinos deben mantener en buenas condiciones de higiene sus hogares. Por ejemplo para un inmueble de 360 m2 la multa es G. 1.595.848.

Los pobladores de Caacupé ya fueron interiorizados de que en caso de encontrarse patios o terrenos baldíos en infracción, se informará inmediatamente a la Fiscalía.

Para consultar sobre las denuncias, llamamos al intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), en su celular que termina en los números 966, pero estaba apagado. Estamos abiertos si desea referirse al caso.