San Bernardino: intendente deja sin beca a más de 200 jóvenes

La Municipalidad de San Bernardino durante años otorgó becas universitarias a los jóvenes de la localidad cordillerana. En el gobierno anterior, que estaba a cargo del exintendente Luis Aguilar (PLRA), cada universitario accedía G. 2.000.000 de recursos propios de la institución.

Luego en el 2022, cuando Emigdio Ruiz Díaz (ANR) asumió la intendencia decidió que las becas serían de G 1.800.000 para cada estudiante. Según datos de la Junta Municipal, en el 2022 fueron destinados unos G. 400 millones a becas para los jóvenes universitarios. En ese entonces, unos 200 estudiantes fueron beneficiados, pero después ya no renovó el compromiso con los beneficiarios.

Mariela Martínez, una estudiante de enfermería, lamentó que la Municipalidad de San Bernardino ya no brinde esa ayuda a los jóvenes porque era muy importante para aquellos que hacían todo el esfuerzo posible para continuar la carrera universitaria.

Dijo que considera muy injusto que hayan eliminado la asistencia económica sin siquiera dar una explicación a la gente, ya que el beneficio se daba con el dinero que genera la Municipalidad y, por lo tanto, no tenían que dejar de ayudar.

“La última vez que recibí la beca fue en el último año que estuvo al mando Luis Aguilar. Esa vez nos dieron dos millones. Y desde que asumió Emigdio ya no recibimos más becas; yo cada año estuve pendiente detrás de cada concejal para que me dieran alguna información, porque soy una de las que depende de esa ayuda para poder solventar mis estudios”, explicó.

Ayuda para costear los estudios

La joven Mariela indicó que es tanto el perjuicio que la Municipalidad ha causado a los jóvenes al no dar más becas, que incluso algunos tuvieron que abandonar sus estudios universitarios al quedar sin el apoyo económico para poder costear las cuotas.

Mencionó que, por su parte, está tratando de trabajar en cualquier cosa y organizar sus horarios para poder trabajar y estudiar a la vez.

“Era de mucha ayuda la beca y ahora ya no sabemos cómo solucionar el pago de nuestros estudios”, lamentó.

No hay respuesta a la ciudadanía

La joven también resaltó que como ciudadana se ha acercado varias veces a la comuna para consultar por qué ya no brindan ayuda a los estudiantes, pero nadie da una respuesta entendible. “Cada año pregunto a los concejales y la única respuesta que me dan es que no saben si va a haber o no”, cuestionó.

Añadió que lo único que se hizo en el 2023 fue que a finales de año la municipalidad preparó un acto de reconocimiento a alumnos destacados, pero entrega de becas ya no se realizó.

Ante esta situación llamamos por teléfono al jefe comunal Emigdio Ruiz Díaz para consultarle por qué niega esa ayuda a los jóvenes universitarios, pero no contestó. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

Estaba presupuestada, dice concejal

Consultamos al concejal Wilfrido Villanueva (ANR) por qué razón desde hace dos años no se hace la entrega de becas a los jóvenes y explicó que fue una decisión del intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista).

“Estaba presupuestado, pero él decidió no ejecutar el proyecto. La Junta Municipal le solicitó en reiteradas ocasiones que se haga la entrega de las becas, puesto que muchos jóvenes dependían de ello para el pago de sus aranceles o matrícula. Fue una decisión que el intendente y sus asesores tomaron. Y no tenemos una explicación”, resaltó el edil.