Jueza rechaza pedido de salidas transitorias para exjefe policial condenado por robo a Prosegur

El excomisario José Dolores Amarilla, condenado a 15 años de cárcel por robo de G. 1.850 millones de la empresa Prosegur y actualmente recluido en la penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, de Emboscada, solicitó salidas transitorias de 72 horas semanales, petición rechazada por la jueza penal de ejecución Sandra Kirchhofer.

Lea más: Duras condenas a ocho policías por el caso Prosegur

En una audiencia en la que participó a través de medios telemáticos, el exjefe de Orden y Seguridad de Central solicitó además su traslado a la granja Ko’ê Pyahu, que tiene un régimen semiabierto.

Considerando que Amarilla fue privado de su libertad el 27 de febrero del 2013, el cómputo realizado por el juzgado de ejecución establece que compurgará la totalidad de la pena en fecha 27 de febrero de 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo ese cálculo, el condenado está habilitado para solicitar las salidas transitorias a partir de la fecha 27 de agosto del 2020 y la libertad condicional desde el 27 de febrero de 2023. Sin embargo, la concesión de estos beneficios está supeditada a la buena conducta del condenado en prisión, así como al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas.

La representante del Ministerio Público se opuso tenazmente a la concesión de medidas, y en su exposición destacó en primer lugar que el beneficio requerido es para personas que no tienen otras causas abiertas y que Amarilla tiene una condena del año 2021 por extorsión agravada.

Lea más: Policía cuenta el camino del dinero robado a Prosegur

Exjefe policial obtuvo permiso irregular y falsificó informes de salidas transitorias

Asimismo, la agente fiscal resalta que anteriormente el condenado fue beneficiado con permisos en forma totalmente irregular, además de haber falsificado los informes sobre sus salidas transitorias.

“Otro requisito es la conducta mantenida durante la ejecución de la pena, en ese sentido al incoado el juzgado de ejecución anterior no solo le otorgó el beneficio de salidas transitorias indebidamente por tiempo indefinido, fs. 344/345, en razón que la ley obliga que sea por el plazo de tres meses para luego volver a ser evaluada su conducta, sino que también le otorgó permisos especiales para Navidad y Año Nuevo. fs. 357, el cual es totalmente ilegal, pues no se encuentra en ninguna normativa vigente”, explica la fiscal, al referirse a disposiciones dictadas por la jueza María Teresa Ruiz Díaz (jubilada).

“(...)el incoado ha incumplido con lo ordenado, pues se han falsificado los informes de salidas transitorias de fs. 515, 500, 502, 503/504, 510, 558, 567 y vuelto, 571, 573, 578 y vuelto, 619, 623, 628 vuelto, 632 vuelto, por lo que se le llevó a la suspensión por los permisos indebidos otorgados por el juez anterior en fecha 12 de abril del 2022, fs, 932/938 constando nuevamente el otorgamiento de permisos especiales indebidos en el libro de novedades de la institución penitenciaria, fs. 1067/1350 por lo que llevó al juzgado a revocar por segunda vez las salidas transitorias en fecha 22 de junio del 2023, fs. 1397/1401, resolución confirmada en segunda instancia”, agrega la representante del Ministerio Público.

Lea más: Rechazan pedido de libertad de comisario Amarilla

“(...) me quedé con G. 30 millones”

La fiscala destaca además, que el condenado no dimensiona la gravedad de la conducta que derivó en su condena, pues no se ha mostrado arrepentido de su acción.

“(...) en la entrevista realizada el 28 de noviembre del 2023 el incoado afirmó: .”..fallé en cuanto que me quedé con G. 30 millones y el resto el personal, sólo se había rescatado G. 90 millones de los G. 1.800 millones que se había denunciado de aquel robo, pero nunca tuve participación de aquel robo de Prosegur..” fs. 1500. De la confesión realizada por el incoado se constata que no solo no reconoce su responsabilidad en el hecho, sino que no dimensionó el daño causado que conlleve a desarrollar un sentimiento de arrepentimiento que haga presumir una vida futura sin delinquir”, argumentó la fiscala.

La magistrada Kirchhofer destacó que a su criterio, existen aún indicadores negativos en la personalidad de José Dolores Amarilla revelados al momento del análisis psicológico que deben ser superados previamente, en el sentido de que el interno pueda lograr fortalecer el área psicológica y mejorar las condiciones que lo impulsaron a delinquir.

“En ese punto resulta oportuno acotar a los efectos de valorar el concepto favorable de evolución del incoado, que él mismo ya ha sido beneficiado anteriormente con las salidas transitorias, sin embargo, las mismas no han surtido el efecto deseado y el nivel de responsabilidad esperado, teniendo en cuenta que a lo largo del año 2022 e inicio del 2023 el condenado José Dolores Amarilla ha cometido graves y reiteradas infracciones en el cumplimiento de las obligaciones impuestas, ha abandonado su lugar de reclusión en numerables oportunidades, sin que pudiera justificar mediante la correspondiente documentación la inobservancia de su conducta, demostrando con su actuar una absoluta falta de compromiso respecto a los fines del tratamiento y la evolución efectiva del régimen de autorresponsabilidad, autodisciplina con miras a una vida sin delinquir”.

Lea más: Manifestación a favor de la libertad del comisario Amarilla

Ocho policías fueron condenados por robo a Prosegur

En setiembre del 2016, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de cárcel para el comisario (SR) José Dolores Amarilla, exjefe de Orden y Seguridad de Central, por el robo de G. 1.850 millones de la empresa Prosegur.

Lea más: Condenan a implicados en caso Prosegur

Asimismo, confirmó las penas de otros siete policías implicados. Los ministros Luis María Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Miryam Peña Candia rechazaron las casaciones presentadas por todas las defensas. Indicaron que se otorgó oportunidad suficiente a los acusados para ejercer sus defensas y descartaron la violación a las garantías procesales.

También recibieron 15 años de cárcel el extitular de la comisaría de Ñemby Osvaldo Ayala y el exsubjefe Joni Alberto Díaz. La Corte a su vez ratificó 10 años de pena para los oficiales Hernán Zelaya Meza y David Mereles Martínez, los suboficiales Pablo Daniel Díaz Cuevas, Antonio Ramón Alcaraz Barreto y Hugo Alfredo Vigneaux Torres.

El hecho ocurrió en febrero de 2013 luego de que el chofer de Prosegur Carlos González llevara un camión a su domicilio y los policías se alzaran con su botín.