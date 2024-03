Operativo North: presunto narco y tres jefes policiales afrontarán juicio

A través del AI N° 179 el juez penal de garantías Miguel Palacios elevó a la instancia de juicio oral y público la causa caratulada como “Marcio Gayoso y otros s/ Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340″, que inició con el operativo North que permitió la detención del narcotraficante brasileño Levi Adriani Felicio y su secretario Marcio Gayoso, alias Candonga, en 2019, y el operativo Dignidad, en el que cayeron 20 policías por supuestos actos de corrupción.

Es así que serán juzgados próximamente el presunto narcotraficante Mario Gayoso, alias Candonga, acusado por hechos punibles de de tráfico, tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes según la Ley N° 1.340/88. Además, de los ilícitos asociación criminal y soborno agravado.

Gayoso operaba en la zona de Amambay, bajo las órdenes de su jefe Leví Adriani, que daba las órdenes desde Asunción, donde precisamente fue apresado. Este útlimo fue expulsado posteriormente y entregado a la justicia brasileña.

Igualmente estarán sentados en el banquillo de acusados, el exjefe de Investigaciones de Pedro Juan Caballero, Crio. Ppal. Germán Alberto Arévalos, acusado por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal; el exjefe de la comisaría 8ª de Zanja Pyta, Crio. René Alberto Aquino Giret, acusado por asociación criminal en la modalidad de prestar servicios; y el exjefe de la comisaría 1ª de PJC Crio. Edelio Celso Loreiro Báez, por asociación criminal y cohecho pasivo agravado.

La audiencia preliminar en este caso se pudo realizar luego de cuatro años, pues ya en el 2020 los fiscales Carlos Alcaraz, Elva Cáceres, Ysaac Ferreira, Deny Yoon Pak, Lorena Ledesma, Eduardo Royg y Fabiola Molas habían acusado a Gayoso y otros policías más; y fueron los fiscales María Irene Álvarez y Osmar Segovia, quienes ratificaron la acusación en la diligencia.

Suspensión del procedimiento para otros policías

Por otra parte el juez Miguel Palacios, mediante el AI N° 178, dispuso la suspensión condicional del procedimiento por un año para otros 13 agentes policiales y una civil, acusados por los ilícitos de asociación criminal, algunos de ellos en la modalidad de prestar servicios, y cohecho pasivo agravado. Todos estos, tienen la obligación de residir en el mismo domicilio, la prohibición de salir del país y donar la suma de G. 300.000 mensuales a hogares de beneficencia.

A quienes se les dio esa salida procesal son: el entonces subjefe del Departamento contra Crimen Organizado de Amambay, Denis Manuel Caballero Vera; el entonces jefe de la comisaría 3° de Pedro Juan Caballero, Crio. Ppal. Gilberto Ramón Salinas Gómez; el oficial Rutilio Ramón Ramirez Benitez, que era jefe de la Oficina Regional del departamento Antinarcóticos de PJC.

Además, el exjefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Amambay, oficial Víctor Franco Fariña; su subalterno, el oficial Marcial Florentín Ramírez; el Subof. Insp. Eligio Ramón Cabaña Olmedo, encargado del Puesto Policial Colonia San José, conocido como “Tres Antenas”; el entonces subjefe del Departamento de Investigaciones de Amambay, Arnaldo Rafael Acosta Cabral y el ex jefe de Interpol de la Regional de Amambay, Abelardo Ramón Acosta Cabral.

También fueron beneficiados: el ex jefe del Departamento de Seguridad y Tránsito de la Dirección Policial de Amambay, Miguel Ángel Medina Servín; el ex jefe de la comisaría Urbana de Amambay, Derlis Caballero Almirón; el ex subjefe del GEO del Departamento Táctico de Amambay, Carlos Ramón Valdez; el oficial inspector Fidelino Gustavo Servín Duarte, quien prestaba servicios en el Departamento de Control de Desarmaderos de Amambay.

Así también, el suboficial mayor Julio César Centurión Agüero, quien ocupaba el cargo de subjefe del Departamento de Inteligencia del Amambay; y una civil, Gladys Zunilda Gayoso Alfonso.

Algunos casos relacionados a efectivos de la Policía procesados por cohecho pasivo, el hecho prescribió tras haber transcurrido tres años y así, quedó impune. Así también, en las situaciones nombradas, la acción penal se extingue en agosto próximo. De esto se tuvo conocimiento, mediante un dictamen fiscal elaborado y en el que se detallaron los plazos.

Supuesta colaboración de los policías

El suboficial principal Gustavo Andrés Ortiz se desempeñaba como parte del personal del Departamento de Inteligencia Policial de la Regional de Amambay. Este, según la Fiscalía, mantuvo conversaciones diversas con Marcio Gayoso en las que le hacía saber a este último que conocía la ubicación de sus parcelas de marihuana.

Es así que, el 30 de julio de 2019, Ortiz se reunió con Gayoso a los efectos de percibir un beneficio económico de parte de este último a cambio de no aprehenderlo ni tampoco realizar diligencias a fin de que el cultivo de marihuana sea erradicado.

El agente Luis Carlos Capdevila Quevedo se desempeñó entre el 1 de junio y el 28 de julio de 2018 como seguridad del agente fiscal antidrogas Armando Cantero Fassino y antes de él, del entonces fiscal Hugo Volpe. Según la acusación, Capdevila, obtenía información directa que luego transmitía a Gayoso, a cambio de pagos en sumas de dinero.

El comisario Edelio Celso Loreiro Báez, quien se desempeñaba como jefe de la comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero, a pedido de Marcio realizó rondas preventivas en cercanías de la casa de Leví Adriani y a veces, a pedido de Gayoso, también hizo verificaciones cuando Levi alertaba sobre la presencia de coches extraños cerca de su casa. También intercedía para la liberación de integrantes del grupo, cuando estos eran apresados. Además recibió la suma de G. 1.000.000 a cambio de sus servicios,.

Por su parte, el entonces subjefe del Departamento contra Crimen Organizado de Amambay, Denis Manuel Caballero Vera, informó, según la Policía, vía telefónica a Marcio Gayoso que se habían realizado cambios en ese departamento especializado de la Policía y que él estaba a cargo desde ese momento y a disposición de la estructura criminal liderada por Levi.

Escuchas fueron claves para determinar participación de uniformados

El comisario principal Gilberto Ramón Salinas Gómez en ese momento era jefe de la comisaría 3ª de Pedro Juan Caballero e intercedió en la liberación de un aprehendido por personal de su repartición. La acción se dio tras corroborar, mediante conversación telefónica entre él y Gayoso, el pago de una suma de dinero realizado de forma mensual.

En tanto que el comisario principal Germán Alberto Arévalos Villalba, por ese momento jefe de Investigaciones de la regional de Pedro Juan Caballero, mantuvo conversaciones telefónicas con Marcio Gayoso, y también habría intermediado en la liberación de un integrante de la estructura, siempre según la acusación.

El jefe de la Oficina Regional del departamento Antinarcóticos de Pedro Juan, Rutilio Ramón Ramírez Benítez, había acordado vía telefónica con Marcio Gayoso, el 13 de diciembre de 2018, no intervenir en la pesquisa sobre tenencia de drogas en la casa del cuñado de Gayoso, donde se realizaba vigilancia.

Policías alertaban a narco sobre operaciones a cambio de dinero y otros beneficios

Por otra parte, el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Amambay, Víctor Franco Fariña, se había dejado prometer una suma de dinero por parte de Marcio Gayoso a los efectos de evitar realizar operaciones propias de sus funciones en contra de la estructura criminal liderada por Levi, según la Fiscalía.

El agente de GEO, a cargo de Víctor Franco, Marcial Florentín Ramírez, recibió sumas de dinero de Marcio Gayoso, junto con su superior jerárquico y además estuvo a disposición del grupo criminal para realizar actos que le sean requeridos, como dar información sensible, de acuerdo con la acusación fiscal.

El suboficial inspector Eligio Ramón Cabaña Olmedo, encargado del Puesto Policial Colonia San José, conocido como “Tres Antenas”, pese a tener conocimiento sobre la existencia de plantaciones de marihuana en la zona e intervenir y poner a conocimiento del Ministerio Público, mantuvo comunicación con Gayoso y le alertaba sobre movimientos cerca del cultivo, conforme a la investigacion.

El subjefe del Departamento de Investigaciones de Amambay, Arnaldo Rafael Acosta Cabral, según datos de la investigación, estuvo a disposición de la organización liderada por Levi y mantuvo comunicación con Gayoso, de quien recibía beneficios que le requería, como pagos de habitaciones de hoteles para las personas que Acosta refería y también dinero mensual.

El entonces jefe de Interpol de la Regional de Amambay, Abelardo Ramón Acosta Cabral, hermano de Arnaldo Rafael, estuvo a disposición de la organización liderada por Levi, con el objeto de brindarle informaciones que llegaban a su conocimiento en carácter de jefe, a cambio de percibir beneficios de índole económica, dice la fiscalía.

Mientras que el jefe del Departamento de Seguridad y Tránsito de la Dirección Policial de Amambay, Miguel Ángel Medina Servín, proporcionó datos del jefe de la subcomisaría Octava de referencia, de apellido Cardozo, y se comprometió a colaborar para hallar una solución, a pesar de que él ya no era jefe de esa dependencia policial.

El 8 de noviembre de 2019, el por entonces jefe de la comisaría Urbana de Amambay, Derlis Caballero Almirón, liberó a un aprehendido a cambio de recibir un beneficio económico por parte de Marcio Gayoso. Igualmente, una semana antes recibió otro beneficio económico, remitido por Gayoso, que fue entregado por un tal Silvero.

El subjefe del GEO del Departamento Táctico de Amambay, Carlos Ramón Valdez, dependiente de Víctor Franco, recibió varias llamadas telefónicas de Marcio Gayoso, quien le informó que ya tenía el pago mensual para su superior y el uniformado le proporcionó información sobre agentes de la FOPE que estaban por la zona.

El oficial inspector Hugo Javier Frutos Villalba, que detentaba el cargo de subjefe del Puesto Policial N° 10 de la Colonia Yvype, se presentó ante Marcio Gayoso el 5 de junio de 2019 y se puso a disposición de Gayoso, a quien le requirió su parte de lo asignado a otros agentes policiales.

Por su parte, el comisario René Alberto Aquino Giret, quien se desempeñaba como jefe de la comisaría Octava de Zanja Pytã, proporcionó información a Gayoso con respecto a un procedimiento de requisa de vehículos hecho por policías a su cargo. Los datos fueron transmitidos tras la solicitud realizada por Gayoso a pedido de Levi.

En tanto que el oficial inspector Fidelino Gustavo Servín Duarte, quien era subjefe de la Oficina Regional del Departamento de Control de Desarmaderos de Automotores de Amambay, había liberado un vehículo en situación irregular, el cual era conducido por un secretario de Marcio Gayoso, a cambio de una retribución económica.

Mientras que el suboficial mayor Julio César Centurión Agüero, quien ocupaba el cargo de subjefe del Departamento de Inteligencia del Amambay, había realizado distintas prestaciones de servicios a la estructura liderada por Levi, entre ellas la liberación del hermano de Marcio Gayoso, preso en la comisaría 8ª y de los secretarios de Gayoso, presos en la comisaría 3ª.

Todo el relato se basa en la acusación del fiscal Carlos Alcaraz, de la unidad antidrogas del Ministerio Público.