San Antonio: adolescente se desvanece en la escuela y causa un gran susto

Un estudiante del tercer ciclo de la escuela básica N° 21, Luzho Pino, del barrio Centro de la ciudad de San Antonio, convulsionó en plena clase y causó un gran susto a toda la comunidad educativa, que exige mejores condiciones para combatir el calor.

El hecho ocurrió el viernes último, pasada las 15:00, día en que la Dirección de Meteorología anuncio más de 50 grados de sensación térmica. Tanto los familiares del alumno, como los otros padres de los estudiantes de la institución, exigen la instalación de bebederos en las salas de clases.

“Es lamentable lo que ocurrió el viernes, los grados tienen aires, pero no usan, es más, no tienen bebederos ni sillas los estudiantes, y además se cobró la suma de G. 100 mil en el día de las inscripciones, pero no hace nada”, se quejó una madre, Rocío Acosta.

Los familiares de la víctima indicaron que el hecho ocurrió cuando el alumno se dirigía a la biblioteca, en donde dieron clase y llevaba un termo con agua fría. Informaron que el chico se encuentra fuera de peligro, y que se le viene practicando estudios clínicos para saber el motivo de la convulsión.

Directora pide ambulancia

La directora de la casa de estudios, profesora Juana Coronel, lamentó lo ocurrido, y más el tiempo perdido para trasladar al alumno a un centro asistencial, que finalmente se hizo en un vehículo de rescate de los bomberos rojos.

La docente resaltó la actitud altruista de los docentes para realizar los primeros auxilios al adolescente mientras llegaban los bomberos voluntarios. La misma indicó que no se sabe la causa del desvanecimiento del alumno, y que estaba bajo aire.

“Vivimos una situación bastante fuerte en la comunidad educativa, cuando uno de los alumnos se sintió mal, si bien no sabemos la causa, pero lo que quiero resaltar es que nos falta mucho en relación a servicios para la salud de manera inmediata y solicito a la municipalidad una ambulancia con profesionales que esté al servicio de las instituciones educativas”, expresó la docente.

Dijo que si no fuera por la valiente y decida acción de los docentes, se estaría lamentando la pérdida de una vida joven, al tiempo de reconocer que las salas cuentan con acondicionadores de aire; y que muchas mejoras se introdujeron en la institución con apoyo de los padres. Tienen más de 900 matriculados.