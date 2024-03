A Ultranza: Corte rechaza habeas corpus presentado a favor de José Insfrán

El habeas corpus genérico presentado a favor del pastor José Alberto Insfrán Galeano, procesado por supuesto lavado de dinero en asociación criminal en la causa abierta a partir del megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py, fue rechazado por decisión unánime de los miembros de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

A través del recurso radicado por el abogado Nelson López Ruiz, Insfrán pretendía ser trasladado de la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada -donde se encuentra recluido desde el 27 de febrero último- a otro centro penitenciario.

Lea más: A Ultranza: pastor Insfrán denuncia condiciones infrahumanas de reclusión y plantea habeas corpus

“El Señor José Alberto Insfrán Galeano no se encuentra en condiciones inhumanas o degradantes, puesto que el mismo se halla recluido en un centro penitenciario nuevo, en el cual cuenta con cama, colchón, baño con ducha, inodoro, lava manos, alimentos, asistencia médica, etc., por lo que se concluye que no se dan los presupuestos requeridos para la procedencia del Habeas Corpus Genérico”, afirmó el ministro Luis María Benítez Riera, a cuyo voto se adhirieron sus colegas María Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ocasión de recurrir a la máxima instancia judicial, López alegó que su representado estaba recluido en “condiciones infrahumana y degradante, en violación a sus derechos humanos”. Asimismo, el defensor resaltó que la penitenciaría “no está habilitada aún oficialmente y sobre todo, bajo un régimen que no está amparado en la ley sino en simple acto administrativo, que casualmente salió en el día de traslado”.

Recordemos que el operativo A Ultranza Py se llevó a cabo del 22 de febrero de 2022c on allanamientos en todo el país, en busca de los supuestos miembros de una red narcotraficante, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, su hermano José Alberto Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset, quien permanece prófugo.

José Insfrán permaneció con paradero desconocido hasta el 16 de noviembre del año pasado, fecha en que se presentó a la mañana ante la sede de la Fiscalía de Narcotráfico, ubicada en Asunción. El pastor evangélico fue derivado a la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde permaneció recluido hasta el 27 de febrero último, donde fue trasladado vía aérea a Emboscada.

Noticia en desarrollo