Maestro asador responde a elogios de Santi Peña a parrilleros argentinos

Que Santiago Peña, presidente de la República, haya elogiado y afirmado que el parrillero argentino “sabe cocinar” días antes del Día del Parrillero Paraguayo fue “un golpe” para los que se dedican al rubro, según expresó Leyzman Salim, maestro asador y embajador gastronómico paraguayo.

“La verdad que fue un golpe que no nos esperábamos; quiero creer que fue por desconocimiento de lo que está pasando. Tenemos tanto que celebrar en el mundo del asado paraguayo, en el mundo de la carne paraguaya, en todo este movimiento que vino creciendo, desde hace unos diez años”, afirmó.

Agregó que todos están un poco golpeados, pero insistió en que cree que fue por desconocimiento lo que dijo el Presidente paraguayo.

Gran movimiento asadero paraguayo a nivel mundial

Salim dijo que actualmente hay más que nunca un gran movimiento asadero nacional, teniendo en cuenta que en julio está el mundial de Alemania, donde el equipo Barbakua tiene planeado ir.

“Nosotros vamos ya como jueces, mi señora como juez y yo como directivo, y en setiembre de este año tenemos otro mundial en Montevideo, en Uruguay, donde tres equipos paraguayos, de la Asociación Paraguaya de Asaderos se están preparando, es un año muy activo y como habíamos hablado antes, creo que tenemos la gran chance de traer un buen podio”, refirió.

Agregó que quienes se dedican al servicio de catering parrillero, que es literalmente ir a hacer asado en la casa de los clientes, es un trabajo delicado y muy duro en Paraguay, porque quien más, quien menos, es un excelente asador en la casa.

Dijo que por la cantidad y tipos de parrillas que hay hoy en día en el país, cosa que era impensable un par de años atrás, estamos como para pelearle a cualquiera.

“Si no es el tío, o si no es el papá, es el tío, el abuelo, el sobrino, hasta el jardinero te hace un seis a cero en el asado si vos te vas a improvisar algo, entonces es un país altamente asadero, donde todos conocemos de algo, todos conocemos de carne, todos del asado, todos conocemos de nuestra parrilla”, dijo en conversación con la 1080 AM.

Al ser consultado que le diría a Santiago Peña, respondió que le invitaría un asado. “Le invitaría un asado. Realmente le haría un asado, y le haría probar y decir, ‘bueno, esto es lo que tenemos en Paraguay, es carne paraguaya, es mano de obra paraguaya’, y estoy seguro de que se va a retractar, ojalá que haya sido un malentendido nada más”, finalizó.