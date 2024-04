Debido a la falta de camas en el Hospital de Clínicas, pacientes prueban suerte en otros hospitales

Preocupados por la falta de camas, varios pacientes que fueron para ser atendidos en el Hospital de Clínicas decidieron tomar rumbo hacia otros hospitales. Los familiares de pacientes afectados refirieron que los médicos informaron que ya no contaban con camas suficientes para asistir a nuevos enfermos.

Rogelio Benítez -oriundo de San Juan Misiones- comentó que fue hasta el Hospital de Clínicas para pedir atención para su madre, pero la respuesta que dieron es que ya no se disponía de camas. Mencionó además que los médicos reciben a los más graves, y en la mayoría de los casos se concentran solo en lo que están dentro de las salas de internación.

“Ore roju pyahúva roha´rõ heta”, -nosotros los nuevos esperamos mucho-, cuenta don Rogelio. “Mombyrýgui roju roipotágui oñeñatende orerehe, pero sa´i la esperanza”, -venimos desde lejos, pero tenemos poca esperanza, menciona nuevamente. Don Rogelio dijo que fue para que sea atendida su madre, pero decidieron buscar otro lugar por la falta de cama y por el excesivo tiempo que debían esperar. Dijo, además, que otros pacientes se retiraron porque no pudieron esperar a ser atendidos.

En cuanto a la compra de medicamentos, otros familiares que aguardaban a su familiar desde afuera contaron que tuvieron que comprar jeringas, insumos y medicamentos para entregar a los médicos. “Rojoguapaite”, señaló Francisco Enciso, y resaltó que en el área de Servicio Social solo retiran lo básico, pero que de todos modos les sirve para aminorar los gastos que son muy elevados.

Todos los pacientes son atendidos, dice director de Clínicas

El director del Hospital de Clínicas, Dr. Jorge Giubi, negó que los pacientes no sean atendidos. “Me extraña de gran manera que haya casos en que pacientes no sean atendidos, porque todos son atendidos. Siempre en orden de prioridades. Es cierto, todas las camas están ocupadas. Sin embargo, muchas veces los atendemos en sillas, sobre todo cuando patologías son menos graves, pero si llega un paciente que requiere de mucha complejidad siempre hacemos espacio”, explicó.

Mencionó que a diario reciben pacientes de todo tipo de patologías, desde las más graves y delicadas, como también de menor gravedad. “No les decimos que vayan a otros hospitales, siempre les atendemos a todos. Solo que muchas veces no quieren esperar a ser atendidos. Es por eso que recomendamos que se den uso a las Unidades de Salud Familiar (USF) que se encuentran disponibles en las ciudades para que sean atendidos aquellos casos que no requieren de mucha complejidad”, refirió el médico.