Vecinos claman por arreglo de caminos en Ayolas

Cristina Duarte, vecina de la zona, manifestó que están cansados de las malas condiciones en que se encuentra el camino y también de la falta de respuesta de las autoridades de la Municipalidad del distrito de Ayolas y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Lea más: Dengue ya se habría cobrado tres vidas en Santa Rosa, Misiones/

Después de cada lluvia unas 60 familias quedan aisladas. En muchos casos los niños tienen que cruzar descalzos el barro para poder salir a la ruta y abordar el transporte que les lleva a las instituciones educativas. Una situación similar les toca vivir a las personas adultas que salen de sus casas para poder realizar trámites o acudir al hospital, explicó.

“Vinieron los funcionarios del MOPC para hacer relevamiento de datos, después nos dijeron que no tienen presupuesto, al final terminaron llorando miseria y no nos trajeron solución. Estamos cansados de esta situación que vivimos desde hace 38 años; cada gobierno que sube no nos hace caso”, expresó Duarte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento la única institución que aún no visitaron es la Gobernación de Misiones; ya pasaron por la Junta Municipal, la Municipalidad de Ayolas, la Entidad Binacional Yacyretá, todos se comprometen a buscar una solución definitiva, pero nunca se cumple. “realmente estamos cansados de este sufrimiento”, acotó Duarte.

El responsable del MOPC en el departamento de Misiones, ingeniero Sergio Cabrera, manifestó que no tiene ningún pedido en forma de nota ni comunicación telefónica de los vecinos. También, indicó que desconoce quiénes fueron de parte de la citada institución a alegar falta de presupuesto.

Lea más: Preocupante aumento de casos positivos de dengue en Misiones/

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ayolas, Cristhian Rolón, expresó que la Municipalidad viene trabajando con el presidente de la Junta Comunal, Rufino Rótela, pero que el proyecto de mejoramiento vial quedó estancado cuando se paralizó la obra del brazo Aña Cuá porque se iba a solicitar a las asociaciones de camioneros para que acerquen los materiales necesarios para realizar los trabajos.

El camino es muy largo, el trabajo es muy costoso, el terreno es propiedad de la EBY, eso dificulta las inversiones de recursos institucionales, agregó.