Rechazan balance de intendente Germán Gneiting de Carmen del Paraná

Por Resolución número 25/2024, de fecha 29 de abril, el pleno de la Junta Municipal rechazó el balance general de ingresos y egresos de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2023, y entre los argumentos menciona la falta de presentación de los documentos respaldatorios de los movimientos generados durante el ejercicio 2023.

Señala, asimismo, el informe estudiado por el cuerpo colegiado que se observa “en varias conciliaciones de cuentas bancarias la existencia de partidas pendientes de conciliación que en su mayoría carecen de datos puntuales como ser fecha de débitos y créditos no contabilizados”.

Entre otros ejemplos, cita el informe de la Junta que en una cuenta en el Banco Rio, N° 32-337580-09 FONACIDE, en fecha 27/12/2023 figura un cheque emitido, pero no pagado por el banco de G. 59.634.937, sin la debida identificación de la beneficiaria.

Cita que existen ingresos dinerales por préstamos del sector privado que figuran en el Presupuesto de Ingresos contraídos a través de dos instituciones financieras, “sin embargo, estas partidas presupuestarias no cuentan con la debida reprogramación presupuestaria al 31/12/2023″.

En lo que se refiere a gastos generales y gastos de capital del ejercicio fenecido, la Junta exige la presentación de los documentos respaldatorios para efectuar las comparaciones.

Respecto del rechazo, el intendente Gneiting Rodríguez dijo que están trabajando en la elaboración de un informe de contestación, que será presentada en tiempo y forma dentro de los 30 días de plazo que tiene para el efecto.

Fiscal de obras y oferente

Otra de las irregularidades denunciadas por los concejales municipales, aunque no está contenida en el documento de rechazo de la ejecución presupuestaria 2023, refiere a un caso de una oferta de obras a ser ejecutadas por cuenta de la Comuna, presentada por el mismo fiscal de obras de la Municipalidad, arquitecto Julio Villate, lo que configuraría una irregularidad grave en sus funciones.

“Esta es una situación totalmente irregular, no puede un fiscal de obras municipales, al mismo tiempo, ser oferente en una obra que deberá fiscalizar el mismo, será juez y parte en un caso de uso de los recursos públicos”, refirió el concejal municipal Alcides Ayala (PLRA).

Por este hecho la Junta había rechazado un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Carmen del Paraná y el Consejo de Desarrollo Interdistrital, refirió el representante comunal ante la Junta.

Ayala cuestionó además que el citado funcionario es un tío del intendente municipal, aunque esto fue negado por el intendente Gneiting, argumentando que el apellido del arquitecto es Villate y no Gneiting. Cuando fue consultado sobre la veracidad de la especie, el intendente respondió escuetamente: “Villate es su apellido, no Gneiting”.

Versión del fiscal de Obras

El Arq. Julio Villate, por su parte, sostuvo que las obras en cuestión fueron licitadas y Ejecutadas por el Consejo de Desarrollo Interdistrital de Itapúa (CIDI) el año pasado (2023) y la empresa ganadora realizó la tarea.

“El presupuesto que presenté es netamente para tener una idea de cuánto podría costar dichos trabajos a pedido del CIDI, como ustedes sabrán, Contrataciones Públicas exige que cuando se haga una licitación se presente un presupuesto firmado por un profesional lo cual si se fijan en las otras licitaciones siempre aparece y firmado, pero eso no quiere decir que me presenté en la licitación eso está totalmente fuera de toda posibilidad”, afirmó. Agregó el técnico que él está como comisionado en la Municipalidad desde hace 10 años, y que no es funcionario municipal.