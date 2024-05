Urge asistencia médica a pobladores de Belén

Los pobladores del asentamiento Belén, en el distrito de Tacuaras, aseguran que varios menores de edad presentan síntomas de parásitos en los pies y problemas gastrointestinales, además de adultos mayores enfermos, quienes necesitan ser asistidos con medicamentos para la diabetes e hipertensión arterial. Y urgen que el Ministerio Salud asista a los afectados.

Miriam García, pobladora del lugar, mencionó que desde que la zona se inundó, ningún profesional médico ha llegado a ayudarles. “Estamos esperando que los doctores vengan a atender a nuestros hijos y a los adultos mayores. Desde que ocurrió la inundación, no vinieron más, el puesto de salud está cerrado”, señaló.

Agregó que aquellos que necesitan atención médica buscan desesperadamente llegar hasta San Juan de Ñeembucú en canoa o encuentran la forma de comprar medicamentos.

El intendente municipal de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA) indicó que solicitó, mediante una nota a la Duodécima Región Sanitaria, la presencia de los médicos en la zona brindar asistencia a los afectados por la inundación.

”Hemos solicitado la presencia de los doctores a la Duodécima Región Sanitaria, hay una necesidad urgente de traer a los profesionales de blanco porque ya hay criaturas y adultos que tienen problemas de parásitos en los pies (Py Sebo i) y corren el riesgo de conseguir enfermedades más graves”, señaló.

Clases presenciales han sido suspendidas

Desde el 16 de abril pasado las clases presenciales han sido suspendidas en varios distintos debido a las intensas precipitaciones, en la ocasión fueron afectados 10.000 alumnos, pero luego fue disminuyendo, actualmente 1.300 alumnos se encuentran asistiendo por medio de la clase virtual.

Los docentes han optado por continuar con clases virtuales, sin embargo, los niños aseguran que no aprenden de la misma manera. “Copiamos todo, pero no entendemos, con las clases presenciales se aprende más, pero no podemos hacer nada porque nuestros compañeros no pueden asistir, viven lejos y están en el agua”, dijo Gabriela Garcete alumna del 6° grado.

La coordinadora departamental, Doris Centeno, indicó que están trabajando organizadamente para brindar mejor asistencia a los estudiantes, “Desde la coordinación de gestión de riesgo estamos trabajando para ofrecer una mejor atención a los estudiantes. Sabemos de la situación crítica en la que están viviendo, por eso hemos decidido traer la próxima semana a una psicóloga para atenderlos”, precisó.

En la fecha las autoridades educativas departamentales, docentes y la directora de la institución la Escuela Básica N°6478 “Niño Jesús” llegaron hasta la institución en un tractor con acoplado proporcionado por el intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA) para brindar apoyo pedagógico a los niños y a entregar alimentos a cada padre de los alumnos debido a que no se realiza el almuerzo escolar por la situación de la inundación.