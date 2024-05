San Bernardino: pobladores denuncian calles en mal estado y escasez de agua

Ronald Galeano, poblador del barrio Cristóbal Colón, denuncia la falta de consideración de la Essap debido a que su zona se encuentra en pésimas condiciones desde hace más de dos meses. “Se tiene escasez de agua y calles que están en estado desastroso”, indicó.

“Esta situación lo tenemos desde que asumió el nuevo intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR). No tenemos agua y las calles están llenas de hoyos con aguas acumuladas, que son producto de los caños rotos”, dijo el poblador.

Explicó que pese a los constantes reclamos que con los vecinos ya realizaron a las autoridades nada se ha resuelto y todo va de mal en peor.

“La calle Cristóbal Colón se encuentra inservible no solo por el mal estado de las vías, sino también por los árboles caídos que quedaron luego de las últimas lluvias que tuvimos y nadie vino a retirarlos”, agregó el denunciante.

Sobrefacturación de la Essap

A los numerosos problemas que afectan a la población de San Ber también se suma la sobrefacturación de la Essap, que ya fue el reclamo de varios usuarios.

Ronald Galeano mencionó que este último mes le vino un monto irregular por una mala lectura que le hicieron a su factura.

“A mí me enchufaron más G. 710.000 por una mala lectura. Ya hice mi reclamo, pero hasta ahora nada se soluciona y todo el tiempo me están queriendo cobrar una cantidad que no está en mi medidor”, dijo.

Para consultar sobre los inconvenientes llamamos al director de la Essap de San Bernardino, Carlos Colmán, a su número que termina en 529, pero no atendió nuestras llamadas.

También tratamos de comunicarnos con el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR), lo llamamos a su número de celular que termina en 912, pero no atendió las llamadas. Estamos abiertos si desean referirse al caso denunciado.