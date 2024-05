Padres de la escuela Jorge Alcibíades Gadea de San Lorenzo piden que docentes removidos de sus cargos vuelvan a la institución

Los padres manifestaron que el problema se inició luego de que las tres madres realizaron una denuncia en contra de una docente para que esta sea investigada por un supuesto hecho de maltrato a un estudiante de la institución. Tras este hecho, la maestra fue apartada de su cargo, y se ordenó que cumpliera su trabajo en la supervisión del área.

En ese sentido, los padres consternados por lo ocurrido decidieron manifestarse para demostrar el total apoyo a los docentes afectados, y al director de la institución, quien también fue apartado supuestamente por estar vinculado en el hecho del maltrato hacia el estudiante.

Comentaron, además, que no es la primera vez que las tres madres logran apartar a los docentes de la institución. “Nosotros estamos preocupados, porque nuestros chicos quedaron a cargo de docentes que no están especializados en el área de la profesora que fue apartada. Nuestros hijos quedan a la deriva. Además, es injusto lo que ocurrió, porque no hay pruebas de que ocurrió tal hecho denunciado”, manifestó la mamá de un estudiante, Gabriela Ucedo.

Los padres que se autoconvocaron hoy frente a la institución afirman que el caso se trataría no de un hecho de maltratado hacia el menor, sino de madres conflictivas que por un capricho hacia los docentes buscan apartarlos de la institución. Pidieron además, a las madres que si tienen problema de adaptación que buscaran otra institución donde se sientan más cómodas con el trato y la enseñanza, y que deben a la mayoría seguir con las actividades escolares.