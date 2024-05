Santiago: pobladores reclaman arreglo de camino

Nancy Ferreira, pobladores de la citada comunidad ubicada aproximadamente a 5 kilómetros de la zona, explicó que la medida de fuerza realizada frente a la firma sojera es para exigir que reparen el camino que se encuentra en mal estado a raíz de la circulación de sus maquinarias agrícolas.

“No estamos contra el trabajo de ellos, pero cuando circulan con sus maquinarias el camino queda en mal estado, principalmente con las lluvias”, explicó la Ferreira.

Por el mal estado de la vía terrestre no pueden desplazarse en automóviles bajos ni en motocicleta. “Los dueños de la empresa o los de las estancias no tienen inconvenientes porque poseen camionetas de lujo que pueden circular sin problema por cualquier camino, pero las familias de escasos recursos no contamos con esa posibilidad”, agregó.

Por su parte, el representante de la citada firma, ingeniero Gilberto Flores, manifestó que escucharon el reclamo de los lugareños y que darán solución a la problemática que les afecta.

“Es una situación que no se puede evitar porque tienen que realizar su trabajo, eso implica tener que mover las máquinas. Las intensas lluvias registradas también influyeron para que el camino vecinal se encuentre en mal estado”, indicó Flores.

En otro momento, agregó que van a trabajar en el mejoramiento de la misma realizando canalizaciones entre otros.