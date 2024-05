Plan de inserción laboral: cuidacoches siguen esperando a Municipalidad y Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y la Municipalidad de Asunción habían firmado una alianza el 24 de abril pasado para impulsar un proyecto de inclusión social de cuidacoches mediante capacitación y bolsas de trabajo para abordar la problemática de estos trabajadores y su inserción en el mercado laboral formal.

El presidente de la Asociación de Cuidacoches, Vicente Gómez, reveló a ABC este martes que hasta la fecha no se reunieron con las autoridades de ambas instituciones, como estaba previsto.

“Teníamos que tener una mesa de diálogo con la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo, pero hasta el momento no hay nada”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Plan para sacar a cuidacoches de las calles: plantean capacitación y trabajo

Incluso, calificó el proyecto de una “promesarei (mera promesa)”, ya que ni siquiera recibieron una comunicación oficial. No obstante, señaló que esperan un mensaje por parte de las autoridades comunales y del Ministerio de Trabajo para avanzar con dicho plan.

Cuidacoches buscan propuesta laboral concreta

Gómez destacó que los trabajadores informales, más que capacitación, lo que requieren es una propuesta laboral concreta, atendiendo a que la mayoría de los cuidacoches son personas de edad avanzada.

“Nosotros lo que pedimos en vez de la capacitación es trabajo. Qué capacitación nos va a servir en este tiempo, por la edad y el poco estudio que tiene la gente, que en su mayoría es de avanzada edad y debería tener un trabajo seguro. Queremos algo concreto para saber nuestro destino”, expresó.

Lea más: Operativo “anticuidacoches”: Municipalidad retira cajas para despejar las calles

Refirió que existe un interés real por parte de los cuidacoches en avanzar con dicho plan para obtener un trabajo digno. “No vino nadie a hablar con nosotros, no sabemos si vamos a quedar o no, pero estamos acá luchando por nuestro lugar. Nos convenía porque no tenemos trabajo, entonces buscamos en qué poder trabajar y poder salvar para la comida de los chicos”, dijo Emilio González, cuidacoches de la zona del Palacio de Justicia.

González también cuestionó al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez por solamente mostrar interés en ellos durante el período electoral. “Él se fue a casa a pedir mi voto y el de mi familia y ahora nos quiere echar de acá. Eso es lo malo. ¿Cómo vos le vas a hacer un favor...? Yo tengo cinco votos en casa, que para ellos es mucho, y nos hace esto, ni siquiera viene a hablar con nosotros”, lamentó.