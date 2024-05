Denuncia penal por supuesta connivencia de fiscal para incautar dos tractocamiones

Pedro Antonio Velázquez y Cornelia Franco Alegre denunciaron el 22 de mayo de 2024 ante el Ministerio Público, Sede 1, al fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas y a los vendedores de los tractocamiones Leonardo Ramón Román Caballero y Valerio Ramón Penayo Barrios, por la supuesta comisión de los hechos punibles de denuncia falsa, estafa, asociación criminal, prevaricato, apropiación, persecución de inocentes y usurpación de funciones públicas.

Antecedentes de la compra del camión por parte de Velázquez

El 20 de julio de 2022 Pedro Antonio Velázquez adquirió de Leonardo Ramón Román Caballero un tractocamión de la marca Scania modelo R-420 de color blanco con matrícula N° AAA 428 Py, chasis N° VLRUX2009109730, cuya transferencia fue realizada en la ciudad de Caaguazú por la suma de G. 180 millones y a la fecha ya abonó la suma de G. 170 millones, adeudando solamente G. 10 millones.

El referido rodado ya se encuentra inscripto a nombre de Pedro Velázquez en el Registro Único del Automotor (RUA).

El 2 de mayo de 2024, el vendedor del camión Leonardo Ramón Román Caballero, siendo las 13.00, mediante escrito presentó formal denuncia en contra de Pedro Velázquez, en la Unidad Fiscal Penal N° 1 de la ciudad de San Estanislao, a cargo del agente fiscal Abg. Blas Rafael Pizzani Rivas, por el hecho punible de apropiación.

Ante la denuncia penal señalada, la Fiscalía abrió inmediatamente la causa penal identificada como N° 1366/2024 caratulada “Ministerio Público c/ Pedro Antonio Velázquez s/ apropiación en San Estanislao”.

El agente fiscal Pizzani Rivas, el mismo día de la denuncia (2 de mayo) sin resolución alguna ordenó la búsqueda, localización e incautación del tractocamión Scania propiedad de Pedro Velázquez, librando la Nota N° 530/24 al Departamento de Automotores de la Policía Nacional. Este mismo día, se procedió a la incautación del rodado de la vía pública sobre la Ruta Py 03 de la ciudad de Curuguaty en las cercanías de la estación de servicio Compasa.

El mismo 2 de mayo, el fiscal Pizzani Rivas, acta mediante, hace entrega del tractocamión al vendedor Leonardo Ramón Román Caballero. En el habitáculo del camión también se encontraba toda la documentación del citado rodado, como así mismo los documentos del semirremolque de la marca Metalúrgica RG SA, modelo Saider de 3 ejes, año 2013, como su cédula verde, habilitación (Dinatran) y habilitación municipal, de los cuales se apropiaron los hoy denunciados, refiere el escrito.

Fiscal actuó de cobrador, afirma denunciante

Pedro Antonio Velázquez asegura que la denuncia por apropiación que realizó Leonardo Román fue al solo efecto de incautar su camión y forzarle a que pague mucho más de lo que adeudaba a lo cual no accedió. Velázquez también refiere que en la Unidad Fiscal N° 1 se reunió en dos ocasiones con el representante del vendedor Román, donde el fiscal Pizzani Rivas actuó de mediador para que pague una suma superior a lo adeudado, sostiene la denuncia penal.

“Mis abogados me han manifestado que no acceda a la coacción y chantaje porque el Ministerio Público no tiene la atribución constitucional de ejercer la función de cobrador, y que su facultad es la de dirigir la investigación de los hechos punibles denunciados y promover la acción penal pública en nombre de la sociedad”, dice Velázquez.

La denuncia promovida ante el Ministerio Público también acusa que el fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas no es competente, por razón del territorio para atender el supuesto hecho punible investigado. El denunciante y denunciado son de la ciudad de Caaguazú, la escritura de transferencia del rodado igualmente se realizó en Caaguazú.

Sin embargo, la denuncia penal de Leonardo Román por supuesta apropiación, se realizó en la ciudad de San Estanislao porque al parecer no existe control sobre las actuaciones del fiscal Pizzani Rivas, refiere la denuncia ante la Fiscalía.

Además, el fiscal Pizzani Rivas tampoco tendría competencia en razón de la materia porque serían los juzgados civiles los que tendrían que estar dirimiendo sobre el conflicto jurídico señalado.

Similar denuncia realizó la esposa de Velázquez

Una similar denuncia a la que realizó Pedro Antonio Velázquez, también realizó su cónyuge Cornelia Franco Alegre, contra el fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas y contra Freddy Alexander Penayo Arana, el vendedor de otro tractocamión que adquirió la mujer el 17 de junio de 2023 por G. 100 millones, de los cuales, entregó G. 50 millones y la deuda restante debió pagar en dos cuotas de G. 25 millones.

La escrituración del camión fue realizado en la ciudad de Caaguazú ante el escribano público Víctor Hugo Vázquez.

Del mismo modo anterior, el padre del vendedor identificado como Valerio Ramón Penayo Barrios, realizó la denuncia ante la Unidad Penal N° 1 de San Estanislao, a cargo del fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas por el hecho de apropiación. El agente solicitó el 30 de abril de 2024 al Departamento de Automotores de la Policía Nacional, la búsqueda, localización e incautación del camión, no sin antes abrir la causa N° 1344/2024 caratulada “Ministerio Público c/ Cornelia Franco Alegre s/ apropiación en San Estanislao”.

El 3 de mayo de 2024 ya se incautó el camión propiedad de Cornelia Franco Alegre y el fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas le hace entrega del rodado a Valerio Ramón Penayo Barrios (padre del vendedor), con quien la compradora no ha tenido relación comercial alguna, según la denuncia penal que realizó en la Fiscalía el 22 de mayo de 2024.