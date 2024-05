Alto porcentaje de pescadores no han regularizado sus licencias

Mario Martínez señaló que, en la zona de Misiones, existen aproximadamente 550 pescadores de diferenteS asociaciones pesquera que todavía no se acercaron hasta la oficina del MADES, ubicada en el barrio Mil Viviendas de Ayolas, para realizar el pago de la licencia de pesca comercial y renovación del carnet (según necesidad). El documento es fundamental para acceder al subsidio de veda pesquera, razón por la que se otorga el aplazamiento para evitar que alguno quede sin el beneficio.

A raíz de esta situación, el Ministerio de Ambiente decidió otorgar un plazo de 10 días hábiles para que los presidentes de cada asociación afectada se acerquen y regularicen la situación de sus asociados. El canon de cada licencia es de aproximadamente G. 206.000. Los interesados se pueden acercar hasta la Oficina de Pesca de lunes a viernes de 07:00 a 15:00, y los sábados de 07:00 a 11:00.

Pesqueros atraviesan situación difícil

El presidente de la Confederación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola, manifestó que el sector pesquero está atravesando una situación económica muy difícil porque casi no hay pescado en el río Paraná. La bajante que se viene registrando desde hace varios meses, no permite la llegada de cardúmenes hasta la zona de Ayolas. Esto afecta a más de 1.400 pescadores que dependen directamente de la pesca comercial para conseguir el sustento diario. Existen muchos trabajadores del sector que apenas tienen para alimentarse y no les sobra para pagar sus licencias.

Con el objetivo de hacer frente a la crisis que les afecta, recientemente salieron a la ruta a manifestarse para exigir asistencia alimenticia a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Finalmente se acordó que la Gobernación de Misiones se hará cargo de la entrega de kits de víveres desde la próxima semana.

