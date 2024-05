Cada tres horas es abusado un niño, niña o adolescente en Paraguay

En Paraguay cada tres horas es abusado un niño, niña o adolescente y el 95 % de los casos se da en el entorno familiar, indican la cifras socializadas por el Ministerio de La Niñez y la Adolescencia (Minna).

De acuerdo a las cifras proveídas por la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a abril de este año se registraron un total de 6.266 casos de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.014 corresponden a abuso sexual. Asimismo se tiene registrado en ese mismo periodo 590 casos de maltrato.

Con el lema “Más les hablas y escuchas, más les cuidás” se busca crear conciencia en la sociedad sobre la prioridad de la prevención del abuso e instalar el tema en todos los espacios a través de la campaña denominada #TodosSomosResponsables, impulsando el compromiso de todos para la prevención y denuncia del abuso sexual y todo tipo de violencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ministerio Público, preocupado ante alarmantes cifras de pornografía infantil

La vía de la salud es el mejor camino para la denuncia

La psicóloga Licia Martínez, jefa del departamento de Gestión del Proyectos del Minna, explica que el primer paso tras descubrir que un niño, niña o adolescente es víctima de abuso es por vía de la salud.

“La salud es siempre la prioridad. Ante la sospecha de un abuso sexual se tiene que acudir al médico en las siguientes 72 horas para detectar en caso de que se haya producido el coito, ya que es probable que se requiera medicación para evitar una consecuencia”, remarcó.

Otra posibilidad es comunicarse de inmediato con la línea gratuita 147 “Fono Ayuda”, donde se brindará un asesoramiento de acuerdo a las circunstancias y a la zona donde se encuentra la víctima.

La salud física es lo más urgente, por lo que insta a acudir a un centro médico ya sea público o privado y solicitar ayuda para que la atención sea prioritaria.

Ante esta necesidad se debe activar el protocolo en el servicio de urgencias para evitar la revictimización.

Ante la urgencia de llevar a la víctima a un centro asistencial no se debe descuidar aspectos como: llevarlo abrigado, con comida e incluso algún juguete. “No se le debe limpiar ni cambiar la ropa, la atención debe ser de manera diferencial y urgente, no se puede esperar a un turno”.

También se puede acudir a la comisaría jurisdiccional para realizar la denuncia, o bien, la Fiscalía u oficina de Codeni.

Teléfonos gratuitos para pedir ayuda

147 Fono Ayuda.

911 Sistema de Emergencia.

133 Defensoría de la Niñez.

“Es nuestra obligación como sociedad y como adultos cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, esto está establecido por Ley”, agregó.

Todos deben involucrarse, no ser cómplices. Es necesario denunciar para cuidar de los niños, niñas y adolescentes.

Penas por omisión de auxilio

En caso de que alguna persona sea testigo o tenga conocimiento de un caso de abuso en menores de edad y no denuncia, podría ser condenado a tres o cinco años de cárcel por omisión de auxilio.

Se puede acudir a la Codeni, como instancia comunitaria, para denunciar. Este órgano evaluará la situación para intervenir o derivar a la instancia que corresponde. Principalmente asesora, ya que la legislatura paraguaya no permite que una denuncia sea anónima.

Felicita “Mandarina”

En el año 2004 Felicita, una niña de solo 11 años que vendía mandarinas en Yaguarón, fue hallada muerta con indicios de haber sido abusada sexualmente.

Este hecho ocurrido el 31 de mayo conmocionó al país constituyéndose en un caso representativo de abuso sexual y violencia hacia niñas, niños y adolescentes y convirtiéndose por Decreto (Nro. 3279/2004) en una fecha a conmemorar, cuyo objetivo es llamar la atención sobre un problema grave de nuestra sociedad que aún no se ha resuelto.