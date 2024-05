Madrugan para ser atendidos en Ineram: inseguridad no permite apertura las 24 horas, dice director

Desde horas de la madrugada de este viernes, un equipo de ABC TV logró registrar la presencia de un importante número de pacientes esperando para conseguir turnos para consultas médicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales (Ineram), el principal centro público de atención de afecciones respiratorias del país.

Su director, el doctor Felipe González, explicó que la apertura del instituto es a las 6:00 y que inmediatamente se entregan los turnos por orden de llegada. Los pacientes aguardan en algunos casos desde las 4:00.

Asimismo, explicó que no pueden abrir 24 horas por la inseguridad y los robos de equipos informáticos que ya sufrieron. Agregó que la cantidad de pacientes que llegan desde el interior del país en horas de la madrugada no superan los 10.

Señaló que el sistema informatizado con el que cuentan actualmente agiliza mucho la atención y que los pacientes son rápidamente derivados a los consultorios y no esperan por mucho tiempo. Las recetas también son electrónicas, lo que facilita su interpretación.

Ineram: inseguridad en el barrio no permite atención las 24 horas

El director del Ineram explicó que por las condiciones del barrio Bella Vista no pueden descuidarse ante la inseguridad. “Esta no es una zona muy simple, incluso la Policía no ingresa a esos sectores”, indicó.

Agregó que, de abrir las 24 horas, se enfrentarían al problema de los robos de equipos que sí afectarían al funcionamiento del hospital y a la atención de los pacientes.

Explicó que el sistema informático que manejan actualmente permite las fichas electrónicas, que además permiten georreferenciar a sus pacientes. Con respecto al agendamiento informático o telefónico, dijo que se enfrentan al problema de los pacientes que no acuden y los turnos se pierden.

González confirmó además la importante demanda que tienen de pacientes que son asegurados del Instituto del Previsión Social (IPS), que son prácticamente el 30% de los que acuden al Ineram. A esto se suma la temporada de frío, que actualmente agrega mayor demanda de sus servicios.