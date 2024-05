Nenecho usó fondos de bonos para pagar a funcionarios, admite Mora

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción y de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, Nelson Mora, afirmó que el dinero obtenido a través de la colocación de los bonos, destinados a varias obras, fueron utilizados para la operatividad de los funcionarios públicos que trabajaron en las mismas. Incluso, reconoció que cualquier ente del Estado no puede captar deuda pública para gastos corrientes.

“La primer restricción que nos pone es: cualquier ente del Estado, municipalidad u órgano descentralizado no puede salir a captar deuda pública para gastos corrientes, no puede salir porque eso está taxativamente en comisión sine qua non en la prohibición, y en caso de que financieramente se utilicen recursos captados por la deuda pública, estas deben ser repuestas, eso está en la ley. La única condición es reponer”, aseguró.

Se excusó alegando que esta no es una práctica que se viene haciendo hace tres semanas o hace seis meses, sino desde el año 2018, desde que se cuenta con la ordenanza municipal 165/2018 de cuenta única, que deriva de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado.

¿Qué pasó de los G. 500 mil millones de bonos?

El jefe de Gabinete aseguró que rindieron cuentas de los G. 500 mil millones de la Municipalidad de Asunción, que fueron denunciados por varios sectores, ya que los mismos no aparecían en cuentas del municipio.

“La pregunta es, ¿se pagó salario con eso? Se pagó operatividad. ¿Qué significa operatividad? El 60% del funcionariado de la administración municipal está en la calle. Ellos necesitan combustible, uniformes, herramientas, necesitan trabajar los domingos, necesitan trabajar los sábados a la noche, y eso genera, y de alguna manera hay que cubrir”, afirmó.

Dijo que G. 287 mil millones de los G. 500 mil millones, se destinaron al mantenimiento de vehículos, combustible, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, servicio de transporte y disposición final de residuos. Así también G. 50 mil millones se gastó en compra de retroexcavadoras, palas mecánicas y mantenimiento de los vehículos.

Los G. 155 mil millones restantes fueron invertidos en la reposición de capital e intereses de los bonos.

Mora asegura que obras existen

Ante el cuestionamiento por las obras que aparecen como financiadas con los G. 500 millones de los bonos, Mora respondió que para el mes de noviembre, ya iniciaría la obra de Aviadores del Chaco, General Santos y Bartolomé de las Casas, ya con pagos de anticipos del 20%, que ya se realizaron para la obra que calificó como “la más grande en la historia de la ciudad de Asunción, que es la cuenca pluvial del Abasto”. Además, también se habría financiado la obra de Molas López, donde toda la cuenca del Mburicao y en el Vyrarei son depositadas, así como la de Isabel La Católica, Kanonikof y Rocío Cabriza.

Agregó que históricamente la Municipalidad de Asunción cuenta con 545.000 habitantes, de los cuales solamente 110.000 están en la posibilidad de pagar sus tributos, y de estos solo entre 60.000 a 80.000 lo hacen anualmente.

“Es decir, solamente 60.000 personas en promedio cargan con la mochila que significa llevar la Municipalidad de Asunción”, señaló.

“Nenecho” volvería el lunes

Mora dijo que Óscar “Nenecho” Rodríguez ya tenía planeado supuestamente el viaje a España, e incluso así lo indica la documentación de Cancillería Nacional.

“La prórroga que nosotros solicitamos fue para que él pueda ser partícipe. Él estuvo trabajando con nosotros hasta horas antes de su viaje, y él estará regresando al país a última hora del lunes”, agregó.