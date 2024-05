Nenecho: Ley y ordenanza son claras en prohibir uso de bonos para pago de salarios

La administración del intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) ha presentado un balance del 2023 en el que no figuran G. 500 mil millones en concepto de bonos en las cuentas bancarias de la comuna.

La Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado una explicación. Fuentes municipales indican que el intendente buscará explicar que el dinero de los bonos fue utilizado para gastos corrientes.

No obstante, el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal se refiere al crédito público y dicta: “Se prohíben realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. Solo los préstamos a corto plazo para déficit temporal de caja están permitidos para ese fin, ya que no son considerados como deuda pública municipal, según el art. 198 de la misma ley.

Por otro lado, la ordenanza asuncena 175/18 regula el uso de la deuda pública municipal y crea la cuenta única del tesoro municipal. La ordenanza tiene por objeto una mejor utilización de los diferentes fondos municipales de manera a reducir los préstamos que cada año se hacen para el déficit temporal de caja, es decir, para el pago de salarios de los últimos meses del año. Según nuestras fuentes, el intendente pretende utilizar esta ordenanza para justificar el uso de los fondos de los bonos para pago de gastos corrientes o salarios.

Ordenanza no ha sido puesta en práctica

No obstante, está ordenanza no ha sido puesta en práctica hasta ahora, ya que tal como se puede ver en los balances de cada año de la municipalidad, los montos de los diferentes activos siguen figurando en diferentes cuentas bancarias y no en una sola.

Incluso si se hubiera creado la cuenta única, la misma ordenanza explica en su artículo 6, que las cuentas que por disposiciones legales deban mantenerse en cuentas específicas, pueden excluirse de esta cuenta única, como es el caso de los bonos, ya que la Ley Orgánica Municipal no permite el uso de deuda pública para el pago de salarios y, una ley está por encima de una ordenanza.

Asimismo, en el capítulo IV, art. 11 de la citada ordenanza, se habla de los “títulos de la deuda del tesoro público municipal”. Primero, se define a las “Letras del tesoro público municipal” como los que son emitidos y colocados a un plazo no mayor a un año. Se consideran así a los préstamos que realiza la comuna por déficit temporal de caja, por ejemplo.

Luego, en el mismo artículo explica que los “bonos de la tesorería municipal” son los títulos emitidos y colocados a plazos superiores. En este caso, entran los bonos emitidos por la comuna para la realización de obras municipales.

Finalmente, el artículo dicta que son las “letras del tesoro público” (préstamos a corto plazo) las que se pueden utilizar por la Intendencia de Asunción para la cobertura del déficit temporal de caja, no así los bonos.

Deben garantizar disponibilidad de recursos, dice ordenanza

Por otra parte, el art. 8 de la ordenanza se habilita a la Intendencia a utilizar recursos institucionales “no requeridos”, es decir, que no se necesitan en ese momento, por lo que el dinero para las obras, que sí es requerido, no puede ser utilizado.

Luego agrega que se “garantizará la disponibilidad de los recursos” para los diferentes programas, lo que no ocurre actualmente, ya que las obras con recursos de bonos G8, por ejemplo, no se han realizado hasta ahora y, el dinero no figura en las cuentas bancarias del balance. A penas se hizo la palada inicial de una de las obras.

El art. 20 refiere que la Intendencia no podrá realizar actos que comprometan al crédito público sin autorización de la Junta.

Ediles deben responder

El artículo 276 de la Ley Orgánica Municipal dicta que los miembros de la Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes, salvo aquellos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo.

El Intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de la Ley. Los concejales conocían de las denuncias en torno a los bonos, y de igual manera aprobaron la rendición 2023.

Se niega a responder destino de bonos

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodriguez, fue abordado por ABC TV en un evento el fin de semana en torno a los G. 500 mil millones en concepto de bonos que no figuran en cuentas bancarias de la comuna, pero este se negó a responder dónde están.

Rodríguez se comprometió en responder a la Contraloría General de la República, que le ha hecho un pedido de informe que vence el próximo lunes. “Nosotros tenemos la forma de demostrar que los fondos provenientes de bonos y otros tributos están asegurados para las obras que fueron mencionadas”, dijo.

Ante la insistencia sobre si se usó el dinero o si está depositado en otra cuenta, comentó: “Los fondos, te vuelvo a repetir, están garantizados. Ya se utilizó para obras, estamos pagando certificados. Así como también los fondos están garantizados, para las obras que se vienen. Los fondos están disponibles”. “Nosotros no tenemos un solo día de atraso con ningún proveedor. No estamos atrasados con ningún certificado de obras. Nosotros cumplimos”, agregó.

El mismo, seguidamente desvió las consultas sobre dónde está el dinero: “Justamente te digo, yo quiero dar... porque se presta para confusión y tergiversaciones. Utilizan algunos con ánimos de golpear, (...) actores políticos que nunca presentaron proyectos para Asunción. Están haciendo su campaña política, su escenario político a costilla del intendente. Eso ya no suma”, criticó.