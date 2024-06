Bonos de G. 500.000 millones: Nenecho hizo 24 transferencias y no explica a qué cuentas

Los extractos bancarios correspondientes a los bonos de la Municipalidad de Asunción G8 -deuda emitida en el 2022- muestran cómo el dinero fue desviado a diferentes cuentas en el 2022 y 2023.

El intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), fue vaciando la millonaria cuenta municipal y no responde a dónde fue a parar el dinero o en qué lo gastó, ya que las obras no fueron hechas. Debía explicarlo en el informe entregado a la Contraloría General de la República la semana pasada, sin embargo, no hay ningún dato al respecto en este.

En los extractos, que como tales no detallan a dónde se realizan las transferencias, se puede ver que en la cuenta Basa N° 1.0012140/7 fueron depositados el 1 de diciembre del 2022, G. 180.000 millones correspondientes a la primera parte de la emisión G8, y el 14 de diciembre, la segunda parte, también de G. 180.000 millones.

Bonos de Nenecho: desvíos comenzaron en diciembre del 2022

El primer desvío del dinero ocurrió el 6 de diciembre del 2022, fecha en la que se transfirieron G. 30.000 millones. Ese mismo mes, se enviaron a otras cuentas un total de G. 97.000 millones más. Justamente, en diciembre se llevan a cabo los pagos de aguinaldo a funcionarios.

Asimismo, en enero del 2023, Nenecho desvió nuevamente G. 30.000 millones. Luego, se detalla que se recibieron transferencias a esta cuenta por valores de G. 20.000 millones, G. 80.000 millones y G. 30.000 millones el 25 y el 31 de enero, lo que sería el intento que tuvo el intendente de “devolver” el dinero.

Sin embargo, los desvíos continuaron en los siguientes meses. El 27 de marzo se hicieron dos transferencias por G. 57.000 millones en total.

El 21 de abril del 2023, cuatro transferencias fueron realizadas en dos minutos por valor total de G. 83.000 millones. En junio del mismo año, se sacaron de la cuenta G. 81.000 millones.

En el 2023, la administración de Nenecho llevó a cabo en total 24 envíos de dinero desde la cuenta de los bonos G8 a otras cuentas externas, lo que se puede notar en los 15 extractos bancarios a los que ABC accedió. Para el 27 de diciembre de 2023, ya solo quedaban en la cuenta G. 48 millones.

Los bonos de Nenecho: si se usaron para otro fin, es indicio de fraude, dice contralor

El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo ayer que continúan el análisis en torno al informe de Nenecho. No obstante, expresó: “cuando el dinero proveniente del endeudamiento a través de bonos no es utilizado para obras de infraestructura y sí es utilizado para gastos corrientes, siempre esto genera, primero un indicio de fraude, pero siempre eso genera un perjuicio patrimonial”.

Cronología de los desvíos de bonos de Nenecho

<b>2019</b>

Diciembre del 2019: Asume como intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez

Recibió la Municipalidad de Asunción con una disponibilidad de bonos de G. 68.000 millones de emisiones anteriores correspondientes a G3, G4 y G5 para obras.

<b>2020</b>

-Se realiza la emisión de bonos G6 por G. 100.000 millones

-Con el saldo inicial de caja más la emisión de bonos G6, Nenecho tenía G. 168.000 millones para obras en la ciudad. Según rendición, hizo una ejecución de G. 64.000 millones en obras, por lo que debía sobrar 103.000 millones.

-No obstante, el dinero de bonos que figura en balance Municipal 2020 alcanza a penas G. 24.000 millones, correspondientes a saldos de los bonos G3, G4 y G5. La diferencia es de G. 78.000 millones.Los bonos G6 ya no aparecen en este balance municipal.

<b>2021</b>

- En julio del 2021 renuncia Óscar Rodríguez para buscar su reelección y asume en su reemplazo su “elegido” Cesar Ojeda (ANR-Cartista). En noviembre, Rodríguez es reelegido como intendente.

- Se emiten los bonos G7 por G. 200.000 millones.

-Rodríguez tiene, entre su saldo inicial de bonos y la emisión de bonos G7, unos G. 307 mil millones.

-Tanto él como su sucesor por medio año, Ojeda, ejecutaron ese año G. 56 mil millones, según rendición. Por ello, debió haber en cuentas bancarias G. 250 mil millones a fin del 2021, pero en las cuentas del balance solo figuran G. 24.000 millones, correspondientes a los bonos G3, G4, G5 y G6 . La diferencia es de G. 226 mil millones en el 2021.

-En el balance del 2021 no figura ninguna cuenta con la denominación G7.

<b>2022</b>

-Se emiten los bonos G8 por G. 360.000 millones para la construcción de 8 cuencas pluviales en diciembre del 2022.

-El reelecto Óscar Rodríguez tenía disponible G. 612 mil millones en bonos, sumando los bonos G8 y el saldo inicial de caja para obras.

-Sin embargo, el dinero de bonos que figura en balance Municipal a fin del 2022 ya solo es de G.1.111 millones, correspondiente a las cuentas G3, G4 y G5.

-Sigue sin aparecer la cuenta del bono G7 en el balance de fin de año.

-No aparece la cuenta del Banco Basa N° 1.0012140/7 G8 , pese a que ya se había recibido el dinero en diciembre de ese año.

-La Municipalidad no dio a conocer sus ejecutados en este año.

Desvíos bonos G8

-En la cuenta del Banco Basa N° 1.0012140/7 fueron depositados el 1 de diciembre del 2022, G. 180.000 millones correspondientes a la primera parte de la emisión G8.

-Cinco días después comenzaron los desvíos: se detalla una “transferencia otorgada” por G. 30.000 millones el 6 de diciembre de 2022.

- El 14 de diciembre de 2023, figura una “transferencia otorgada” por G. 20.000 millones, a las 9:42. Esa misma mañana se hicieron otras tres transferencias. En seis minutos, Nenecho desvió G. 77.000 millones más.

- El 14 de diciembre, pero a la tarde, se recibió la segunda parte de la emisión de bonos G8 por G. 180.000 millones. En total, el intendente tenía G. 360.000 millones en bonos G8.

<b>2023</b>

-Ninguna de las 8 cuencas pluviales prometidas con el bono G8 se hizo.

-Dinero de bonos que figura en balance Municipal a fin del 2023 es de solo G.540 millones.(G3, G4, G5, G6 y G8).

-En el balance de fin de año sigue sin figurar cuenta alguna con la denominación G7.

-En el balance 2023 se encuentra una diferencia de G. 502 mil millones entre lo que debería haber y lo que realmente figura en cuentas bancarias del balance.

Desvíos bonos G8:

-En el 2023, la administración de Nenecho siguió desviando los caudales municipales. En total fueron hechas 25 transferencias desde la cuenta de los bonos G8 a otras cuentas externas. Para el 27 de diciembre de 2023, ya solo quedaban en la cuenta G. 48 millones.

<b>2024</b>

Presentan una Rendición de Cuentas 2023, cuyos datos no concuerdan. ABC Color encuentra una diferencia de G.502 mil millones entre lo que debería haber y lo que figura en las cuentas bancarias municipales.