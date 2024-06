Viceministro dice que no cedió a chantajes de transportistas, pero que se estudiarán todas las exigencias

Este domingo, Emiliano Fernández, titular del Viceministerio de Transporte (VMT), habló sobre las negociaciones que se desarrollaron con los empresarios del transporte público y que culminaron en la desactivación del paro anunciado por el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

En una primera parte, Fernández sostuvo que el levantamiento del paro fue gracias a la presión de la ciudadanía. “El paro se levantó porque la ciudadanía también lo quiso”, indicó.

Remarcó que la medida que quería llevar adelante Cetrapam no tenía fundamento porque todas las exigencias del gremio siempre fueron discutidas en la mesa de trabajo que se instaló desde principio de año. “No había ni una sola necesidad del paro, no había ningún motivo”, destacó.

Todas las exigencias de transportistas se someterán a estudio, aseguró el viceministro.

Cuando se le insistió al viceministro sobre cómo se logró destrabar la medida teniendo en cuenta que los empresarios se mostraban firmes en cuanto a las exigencias, Fernández sostuvo que en todas las negociaciones el Gobierno mantuvo la postura de que cada pedido debe ser evaluado y estudiado, y que si corresponde algún ajuste se realizará.

“Toda modificación por petición va a ser sujeta a un estudio y si corresponde, vamos a modificar”, explicó.