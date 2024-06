Encarnación: concejal preocupado por préstamo que intenta Yd para pago de salarios

Funcionarios de la comuna de Encarnación no percibieron su salario del mes de mayo, según el concejal colorado Eduardo Florentín. En comunicación con ABC AM 730 expresó que se le propuso al intendente Luis Yd (Alianza Encarnación), un financiamiento temporal de caja, pero que debía devolver antes del cierre fiscal previsto para el 31 de diciembre de este año y no aceptó. Lamentó que su administración esté constantemente “bicicleteando” para cumplir con sus obligaciones de gastos rígidos.

El edil recordó que la Ley Orgánica Municipal prohíbe que se hagan préstamos para pagar salarios. Le sorprende porque hace poco hubo una recaudación récord en las arcas de la municipalidad. Actualmente hay 1.500 funcionarios, de acuerdo a lo que les informó Yd, y el gasto mensual para salarios es de G. 3.600 millones, dijo Florentín.

Agregó que cuando asumió Yd, cada año crecen las deudas a la comuna y “le será imposible sostener la comuna. Se está gastando más de lo que se ingresa”. También que tuvo un déficit de G. 50 mil millones por la suma de créditos y deudas anteriores con proveedores.

Intendente pidió un préstamo grande

Florentín manifestó que Yd pidió que se le apruebe un mega crédito de G. 100 mil millones que quería para proyectos de inversión pública y para el transporte público. “Eso generaría intereses por G. 15 mil millones”.

Comentó que la Junta rechazó propuestas de Yd de refinanciar otros créditos que hizo el municipio por no contar información con flujo de caja. El pedido de refinanciamiento de casi G. 22.500 millones fue en el marco de los G. 100 mil millones, detalló.

“Ningún preçestamo que se le otorgó fue para obras. Pedimos ua intervención en el año 2020 pero no hubo votos en Diputados”, finalizó.