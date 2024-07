Educación sexual: libros del nuevo “12 Ciencias” no pueden ser utilizados sin aprobación del MEC, asegura viceministro

El viceministro de Educación Básica, David Velázquez Seiferheld, expresó que los libros que antes se denominaban “12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en las escuelas” y que ahora se llaman Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (EASE), siguen en proceso de revisión y de correcciones.

Consultado si la aprobación de los materiales por parte de gobernadores es suficiente para su aplicación en instituciones educativas, Velázquez indicó que “no podría ser implementado el trabajo sin que los materiales estén concluidos y aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)”.

Es que Miguel Ortigoza, pastor evangélico y representante en Paraguay de la ONG estadounidense Capitol Ministries, dijo la semana pasada, en una audiencia pública en la Cámara de Senadores, que estos libros fueron aprobados y están por ser declarados de interés departamental por los gobernadores de Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Cordillera y Paraguarí.

De acuerdo con las declaraciones del pastor Ortigoza, los libros de EASE, del primero al cuarto grado, ya están terminados y aprobados. Afirmó que comenzarán a utilizarse, de manera experimental, después de las vacaciones de invierno, en escuelas públicas focalizadas de los cinco citados departamentos que los declararon de interés. Luego, en el 2025, se expandiría el uso de los materiales, anunció.

No obstante, el viceministro Velázquez, remarcó que ni siquiera un proyecto piloto podría concretarse sin una conclusión y visto bueno de la cartera educativa.

Velázquez indicó que una de las bases que están utilizando en la elaboración de los nuevos libros de EASE es “12 Ciencias”, pero se agregó que el enfoque de prevención de abusos sexuales y de violencia contra niños, niñas y adolescentes que recomendaron el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

El viceministro de Política Integral del Minna, Eduardo Escobar, había explicado días atrás que el reemplazo del nombre y el contenido de “12 Ciencias” por lo que hoy es EASE, se había decidido justamente durante la revisión que realizan para el MEC.

El uso de las “12 Ciencias” fue aprobado a través de la resolución N° 933/23, firmada por el ex ministro de Educación, Nicolás Zárate, luego de un dictamen técnico a cargo de la actual directora de Desarrollo Educativo, Nancy Oílda Benítez.

Para el enfoque “rebautizado” como EASE no existe publicada aún una resolución del MEC que autorice su uso en las escuelas y colegios.

Cabe recordar que el año pasado ya se inició un plan piloto de implementación de “12 Ciencias”, aprobado por el ministro de Educación, Luis Ramírez, pero se trató de una socialización que no llegó a los establecimientos escolares.

Este proyecto piloto consistió en convocar a docentes de escuelas públicas a capacitaciones en el uso de los libros. Incluso, el pastor Ortigoza participó como disertante en algunas charlas para padres.

La organización Familias por la Educación Integral (Feipar), cuestionó al MEC por la falta de transparencia en el análisis de los libros de educación sexual.

Los padres también reiteraron que los materiales contienen sesgo religioso, conceptos confusos sobre afectividad y sexualidad y estereotipos de género muy marcados.

A propósito de estereotipos, la autora de los libros, la ecuatoriana María Judith Turriaga, explicó en la audiencia pública del Senado que “los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye; no es sordo, es hombre (sic)”.