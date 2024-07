Nenecho no quiere responder a quiénes pagó cheques desde cuenta de bonos

Ante la publicación de nuestro diario sobre “pagos de sueldos” que figuran en los extractos de las cuentas donde estaban los fondos de los bonos de la Municipalidad de Asunción, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), fue abordado ayer, pero no quiso responder sobre el tema.

“En primer lugar, está en manos de los abogados; el informe de la Contraloría se derivó a la Fiscalía. Yo prefiero, justamente por recomendación del equipo jurídico, que manejen ellos el caso”, comentó el intendente. El informe de la Contraloría General de la República confirma el desvío de unos G. 500.000 millones de los bonos que debían haber sido para obras de la ciudad, pero finalmente fueron a gastos corrientes.

Lea más: Tribunal “a medida” para blanquear a Nenecho no obstruirá eventual proceso penal, dice Espínola

Rodríguez dijo ayer que preferiría hablar de las obras que se están haciendo dentro de su gestión. “Me gustaría hablar de cosas positivas. Estas cuestiones ya están en manos de abogados y son ellos quienes van a estar dando las explicaciones”, reiteró. Desde hace al menos dos meses, ABC le viene preguntando qué ha hecho con el dinero de los bonos, ya que las obras no están.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nenecho: “Pagos de sueldos” aparecen desde cuenta donde estaban los bonos

Insistido, cuál es su respuesta a si los bonos se usaron efectivamente para pago de salarios, así como figura en los extractos, el intendente dijo: “Te vuelvo a repetir, esto está en mano de los abogados, del equipo jurídico, que ellos vayan manifestando. Aquí lo único que voy a decir es que se quedó demostrado que la plata no se esfumó, que la plata fue utilizada, están las documentaciones respaldatorias...” (sic)

Nenecho dice que las preguntas de la prensa le distraen

Finalmente, ABC le volvió a insistir, si el pago de sueldos se pudo haber hecho sin que él supiera, y contestó: “Yo me voy a dedicar a inaugurar obras, me voy a dedicar a recorrer las obras que se están haciendo”.

Nenecho aseveró: “Ya no voy a distraer el tiempo, porque es una distracción de tiempo el hecho de que yo esté respondiendo a cada rato la misma pregunta de siempre”. “Sí, destacar y asegurar que no se esfumó la plata”, añadió.

No obstante, el intendente no ha respondido con datos o documentos las preguntas de nuestro diario. No ha afirmado ni negado en qué específicamente se ha utilizado el dinero de los bonos, pero sí tuvo que aceptar que fue a “gastos operativos”, aunque no ha mostrado documentaciones respaldatorias que demuestren a qué personas, físicas o jurídicas, fueron a parar y en qué concepto.

Lea más: Nenecho pide aprobación de préstamos sin informar qué ofreció en garantía

Finalmente, fue consultado si seguía teniendo el apoyo político del cartismo en el Partido Colorado, y él expresó que sí, aún tenía su apoyo y el de la ciudadanía.

Cuentas de los bonos: cheques millonarios

En los extractos de la Municipalidad de Asunción, se pueden ver cheques millonarios que salieron de las cuentas donde estaban los fondos de los bonos, pero la comuna no quiere contestar quiénes fueron los beneficiarios. Por ejemplo, el 11 de abril del 2022, hay 14 cheques emitidos desde una cuenta del banco GNB. Uno de ellos, por G. 94 millones, se retiró en caja.

Dinero salía, pero no se hacían obras

Mientras se ve que el dinero era retirado de las cuentas de los bonos, las obras que se habían prometido ni siquiera empezaban.

Lea más: Nenecho: vencimiento de siderales bonos municipales “explotará” en manos del siguiente intendente

El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal se refiere al crédito público y dicta: “Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. Es por ello que los fondos de los bonos no pueden ser utilizados para otro fin que no sean los trabajos prometidos: desagües pluviales, arreglo de calles, revitalización de mirador Ita Pyta Punta, entre otros.