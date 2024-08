Oficinas del Gobierno: sin fiscalización de Prevención de Incendios, pero ya se ocupan hace meses

Los nuevos edificios del Gobierno fueron inaugurados en abril del año pasado en el Puerto de Asunción, sin embargo, hasta ahora no cuentan con el sistema de prevención contra incendios aprobados, según confirmó la Municipalidad de Asunción.

La construcción del complejo costó alrededor de 100 millones de dólares. Actualmente, de las cinco torres, solo una está ocupada totalmente desde este año, por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otra tiene dos pisos utilizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se suponía que varios ministerios tendrían allí sus nuevas sedes, pero el proyecto quedó atascado por falta de fondos.

Lea más: Plata del fracasado metrobús ya no se usará para equipar edificios del Puerto

El jefe del departamento de Prevención Contra Incendios (PCI) de la comuna, Alejandro Buzó, comentó que en el 2022 hicieron una visita al sitio, pero como no contaban con planos aprobados, no podían hacer la inspección final. “Hicimos un recorrido técnico, incluyendo a personal de bomberos, sin embargo por una cuestión documental no pudimos seguir el proceso, que sería el de la inspección final y, lógicamente, el dictamen final de estos edificios”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recalcó que sin que los planos pasen por la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad, PCI no puede seguir con los trámites. “Nosotros quedamos a la espera de que eso avance, pero a hoy no tuvimos la remisión de esto documentos, por eso quedó parado allí”, expresó.

Oficinas del gobierno: uso de edificios “es preocupante”, dice especialista

Buzó recordó que la fiscalización es muy importante, en especial en edificios de altura, en donde se debe revisar el sistema hidráulico, si tienen o no rociadores, si tienen boca de incendios, además de sistemas de control, los detectores y las vías de evacuación en términos generales.

Lea más: Dicen que ocupar las abandonadas oficinas del Gobierno es “prioridad”

Consultado sobre el hecho de que ya hay gente utilizando el lugar, el director municipal refirió: “Cuando hicimos la verificación había gente utilizando dos pisos de uno de los edificios. Nosotros remitimos un informe diciendo que ya había gente sin que este estuviera habilitado, a la Dirección de Gabinete”, indicó. “Si hoy están utilizando más pisos sería preocupante porque aún no pasó el proceso de evaluación”, añadió.

Lea más: Edificios del Gobierno en el Puerto de Asunción siguen casi totalmente abandonados

Buzó agregó que otro problema que suele haber es que luego de hacer la revisión, los dueños de los edificios empiezan a poner mamparas, lo que dificulta la evacuación en caso de emergencia.

Sin dinero para equipar

Además de conflictos entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Asunción sobre la eventual habilitación del complejo en abril de 2023, los edificios quedaron en su mayoría desocupados debido a problemas presupuestarios que impidieron al Gobierno equipar las estructuras para mudar allí las sedes ministeriales. Se estimó que, en total, equipar los edificios tendría un costo de alrededor de 30 millones de dólares. Solo se usan 2 de las 5 torres.