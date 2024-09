Video: Lizarella y sus expresiones homofóbicas en reunión de senadores con el MEC

En una reunión de la comisión de Educación y Cultura del Senado, el 19 de agosto, en el Congreso Nacional, la senadora Lizarella Valiente (ANR - cartista) utilizó expresiones homofóbicas y cargadas de prejuicios en su discurso. Además, defendió la propuesta “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en las escuelas”, cuestionada por distintos sectores de la comunidad educativa por contener sesgos religiosos y discriminativos.

“La comunidad LGTB me trata de homofóbica, me escriben de todo, hasta me causa gracia, porque yo provengo también del sector artístico, en donde las personas son un poco más liberadas, donde casi el 99,9% son homosexuales, pero yo los amo y respeto porque son talentosos, no me importa lo que elijan hacer de su vida”, dijo la senadora.

Lea más: Video: Lizarella Valiente dice que en Paraguay “no hay machismo”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, momentos antes, la senadora lanzó una de las declaraciones más criticadas del evento, sobre lo que para ella implica, según dijo, la educación sexual integral. “Yo no le envió a mi hijo a la escuela para enseñarle que con vaselina le va a doler menos el sexo anal”, afirmó.

Educación sexual: senadores criticaron las expresiones de Lizarella

La senadora Blanca Ovelar (ANR - independiente) le expresó a Valiente que eso que mencionó no se enseña en ninguna institución educativa, a lo que la parlamentaria oficialista le respondió que “ahora no se enseña porque estamos resistiendo”.

Además de Ovelar, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) le cuestionó a Valiente estas declaraciones, mientras que el diputado José Oviedo (Cruzada Nacional), se agarró la cabeza en señal de desaprobación.

Lea más: Educación sexual: MEC dice que libros serán implementados desde el pre escolar

El ministro de Educación, Luis Ramírez, en ese momento, agarró una botella de agua y bebió de ella, sin realizar gesto alguno, al igual que el viceministro de Educación Básica, David Velázquez Seiferheld, quien se sentaba a su lado y no emitió ninguna expresión.

“Este país no es machista”, había dicho Lizarella

En otro punto de su alocución, Lizarella Valiente habló sobre los feminicidios como “crimen pasional” y que los mismos se previenen con responsabilidad afectiva.

Lea más: Educación sexual: comunidad está sorprendida por anuncio del MEC, de “testeo” de libros en las aulas a vuelta de vacaciones

“Después vemos en el noticiero un crimen pasional horrible por falta de empatía; por falta de responsabilidad afectiva que se dan esas situaciones”, manifestó.

Una vez más, la senadora fue muy criticada en las redes sociales por sus declaraciones. No es la primera vez que su discurso está cargado de prejuicios; incluso llegó al negacionismo en una sesión de la Cámara Alta, cuando había declarado que “este país no es machista; nosotras las mujeres malcriamos a los hombres”.

Estas declaraciones las dio en una sesión el 6 de julio, cuando anunció un proyecto de ley que plantea prohibir y sancionar lo que los grupos autodenominados providas denominan como “ideología de género”.

MEC promete revisar resolución que autorizó el uso de “12 Ciencias”

Ante el cuestionamiento de senadores de la comisión de Educación, El ministro de Educación, Luis Ramírez, prometió durante la reunión del 19 de agosto, revisar y dar una respuesta sobre la derogación de la resolución N° 933/23 que “establece el uso de los materiales 12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la escuela y en la familia”, firmada por el ex ministro del MEC, Nicolás Zárate.

Lea más: Educación sexual: libros del nuevo “12 Ciencias” no pueden ser utilizados sin aprobación del MEC, asegura viceministro

A finales de mayo pasado, un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había recomendado a la cartera educativa derogar esta normativa y suspender la difusión de todos los materiales correspondientes de las escuelas públicas.