Educación sexual: MEC dice que libros serán implementados desde el pre escolar

El viceministro de Educación Básica, David Velázquez Seiferheld, explicó que los libros sobre educación sexual que analizan en conjunto con otros ministerios, serán aplicados desde el pre escolar hasta el tercer grado, una vez que estén concluidos y aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Como una de las bases de estos libros se están utilizando los cuestionados materiales que antes eran “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la escuela”. También tienen en cuenta las recomendaciones del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Salud, aseveró.

Luego de las críticas, las “12 Ciencias” pasaron a denominarse Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE).

Los materiales volvieron a tomar revuelo luego de ser promocionados en una audiencia pública sobre educación sexual organizada en el Senado la semana pasada. En el evento, Miguel Ortigoza, pastor evangélico y representante en Paraguay de la ONG evangélica estadounidense Capitol Ministries, aseguró que los libros se implementarán de manera experimental a la vuelta de vacaciones de invierno.

Educación sexual: MEC ratifica que no hay fecha para implementar libros

Supuestamente, cuentan con la aprobación de las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Itapúa y Paraguarí, de acuerdo con las afirmaciones de Ortigoza.

El religioso mostró durante la audiencia pública de la Cámara Alta, fotografías de almuerzos con gobernadores y la autora de “12 Ciencias”, la ecuatoriana María Judith Turriaga.

No obstante, el viceministro Velázquez descartó que tengan fecha de implementación, alegando que los libros todavía están en proceso de revisión de los libros. Explicó que únicamente con la autorización de la cartera educativa estos insumos pueden circular en las instituciones educativas.

“El trabajo no podría ser implementado sin que los materiales estén concluidos y aprobados por el MEC”, dijo el funcionario del MEC. Así, descartó también que con la sola aprobación de gobiernos departamentales pueda aplicarse la educación sexual en los establecimientos escolares.

Secundarios piden conocer contenido de los libros

La Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), pidió ante la mesa técnica de trabajo (MTE) que desarrollan con el MEC, conocer el contenido de los materiales que se están analizando.

Sol Benítez, vocera de la organización estudiantil, indicó que en numerosas ocasiones pidieron al ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, una audiencia para conocer los libros ahora denominados EASE.

“Nos dijeron que nos iban a presentar en algún momento en julio, pero no tenemos fecha y ahora estamos de vacaciones”, expresó la joven. Con respecto a los materiales a los que habían accedido de manera no oficial, tienen muchos cuestionamientos y observaciones que desean realizar ante la cartera estatal, pero aún no se reunieron con Ramírez sobre el tema.