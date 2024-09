Incendios y calidad del aire: ¿quién se ocupa de los animalitos?

Bomberos, con colaboración de funcionarios del Mades, realizan rastrillajes para rescatar a animales que habitan las zonas hoy afectadas por los incendios forestales en distintos puntos del país, pero que principalmente afectan a la reserva del Cerro Chovoreca en el Chaco.

“Nosotros estamos en contacto permanente con todas las instituciones que están trabajando en el lugar. Para todas esas actividades que son posteriores al fuego liquidado, como nosotros le decimos, se realiza el rastrillaje en la zona. Nosotros también tenemos una contingencia que más bien es posterior a los incendios para las evaluaciones”, explicó en conversación con ABC TV Carlos Monges, director de vida silvestre del Mades.

Contó que también los bomberos, a medida que van encontrando animales, pequeños insectos u otro tipo de animales que no tengan una movilidad muy satisfactoria para escaparse de los incendios, los asisten para rescatarlos.

“Los incendios no solamente son perjudiciales por el fuego, sino también por el humo tóxico, por eso es que cuando estos animales, si bien no se encuentran en las áreas de incendio, sí rescatamos animales que se encuentran en áreas vulnerables”, indicó.

Bomberos rescatan animales de incendios y derivan a refugios

Precisó que los bomberos, una vez que rescatan a los animales en las zonas afectadas tanto por el fuego como por el humo, los derivan a los refugios de la zona.

“Los bomberos rescatan y ponemos a disposición de grupos de rescate que se encuentran en el Chaco, en este caso es el refugio Urutaú, que actualmente ya está coordinando con las instituciones que están trabajando para hacer los rescates”, detalló.

Agregó que también el viernes se reunirán con la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre para poder tener un pequeño contingente en la zona y dar atención rápida en el lugar.

“En todo el Paraguay, en realidad, cualquier tipo de fuego que no está controlado es nocivo por una pérdida increíble de todo lo que es la masa verde, todo lo que es la parte de invertebrados en el lugar y no solamente eso, también hábitat de animales que se encuentran en vía de extinción. En este caso nosotros sí nos preocupamos mucho por lo que son los pequeños animales que no pueden salir de ese tipo de incidentes”, agregó.

Animales grandes con mayor posibilidad de huir del fuego

Citó como ejemplo de animales pequeños a los mborevi, los pequeños felinos como ocelotes, el yaguarete’i, que son animales, que si bien tienen una rapidez para salir de ese tipo de eventos, el humo es lo que afecta mucho.

“Nos están reportando algunas serpientes, que son las que se esconden debajo en la madriguera, todo lo que son los tapiti también, son otra de las especies también que son afectadas, las tortugas también tenemos muchas de esas”, detalló.

Dijo que en cuanto a aves, no tienen muchos reportes porque las mismas escapan a otros lugares, así como los felinos mayores como el yaguareté, el oso hormiguero, que además tienen instinto de supervivencia mucho más fuerte, por lo que cualquier tipo de cambio que ya hay en el ambiente, ya corren de la situación.

“Lo mismo ocurre con los animales domésticos como la vaca, el caballo corren del fuego, pero ellos tienen las limitaciones de que no cruzan alambradas, entonces ahí suele ocurrir las desgracias, si no se actúa rápidamente. Generalmente, los estancieros, si están ya más entrenados en eso, ya cortan el alambre para que tengan salida rápida”, precisó.

Toxicidad del aire y donaciones en el Mades

Por su parte, Gilda Torres, directora de calidad del aire del Mades, dijo que cuentan con aproximadamente G. 10 millones en donaciones, que corresponde a la Cámara Paraguaya de Carnes, así como también cuentan con aproximadamente 1.800 unidades de agua para beber para los bomberos que están en combate.

“La reserva Chovoreca, ahí es donde están trabajando intensamente o arduamente los bomberos, todos unidos, de la SEN y los voluntarios también están en esa zona, y también nuestra gente, nuestros funcionarios que están allá, el ingeniero Sosa que también está en zona de combate”, detalló.

Con respecto al deterioro de la calidad del aire, reiteró que el Ministerio de Salud ya había recomendado evitar hacer ejercicio al aire libre. Dijo que la gente debe comprender que hay un riesgo muy grande al salir a la calle, lo que fuerza el sistema respiratorio en este ambiente, que no es lo adecuado.

“Nosotros tenemos ciertos indicadores y en base a esos indicadores también el Ministerio de Salud y el MEC dimos las alertas y los comunicados, porque en las mediciones que nos arrojaban nuestros sensores y la estación que tenemos acá en el Parque Guasu Metropolitano las concentraciones no eran saludables. En la gran mayoría está por encima de 100, esos valores están ya por encima del valor rojo”, precisó.

Agregó que las quemas clandestinas son las que contribuyen a la mala calidad del aire, por eso es que insisten hasta el cansancio a la ciudadanía que no quemen basuras. “En el invierno, por ejemplo, mucha gente se muere porque tiene el carbón prendido en la pieza. Esto es parecido a eso”, finalizó.