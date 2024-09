“Yo quiero vivir”, dice paciente que no puede hacerse quimio por falta de medicamentos

Según la denuncia, desde hace varias semanas los pacientes que deben hacerse quimioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) están a la espera por la falta de un medicamento. Se trata del pembrolizumab, un fármaco que con frecuencia está en falta, según relataron los afectados.

Andrés Calzada, uno de los pacientes, contó que lleva 13 meses haciendo quimioterapia en este hospital y es la tercera vez que está en falta ese medicamento. “Somos más de 180 personas. No se hace la quimio, si no hay”, lamentó y dijo que no tienen más alternativa que esperar.

“Es jodido, yo quiero vivir, como todos los pacientes que estamos acá. Primero te dicen que va a llegar la próxima semana, pero ayer vine y me llevé la sorpresa de que va a venir el mes que viene recién. Y mientras estamos todos en ascuas, no sabemos qué vamos a hacer”, comentó.

Teme un retroceso en su cuadro médico

Resaltó que la semana pasada recibió los resultados de un estudio, que revelaron una mejoría en su situación médica y ahora teme las consecuencias de no poder seguir su quimioterapia como debe ser.

“De qué me sirve que esté mejorando, para que me digan que no hay medicamentos, yo no sé si voy a volver marcha atrás y a entrar en un declive en mi salud”, enfatizó preocupado.

Calzada detalló que él solicitó un amparo constitucional para que el Incan le provea el tratamiento necesario para enfrentar la enfermedad, pero a pesar de existir la orden judicial a su favor, no se cumple.

“Están faltando a la orden, es un desacato de la salud pública. Solo tienen un plan A, no tienen plan B si el otro falla. Estamos todos los pacientes desamparados, a la suerte”, expresó.

