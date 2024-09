Mons. Ocampo pidió trabajar en un plan estratégico para reducir la pobreza, la inseguridad, el abigeato y la impunidad en Paraguarí

El acto protocolar de entrega de 10 patrulleras para los distritos de Paraguarí, Acahay, Carapeguá, Mbuyapey, Pirayú, Quiindy, Sapucai, Tebicuarymí, Ybycuí y Yaguarón se realizó en la explanada de la Gobernación de Paraguarí. En la ocasión, el obispo de la Diócesis de Carapeguá, Mons. Celestino Ocampo subrayó la necesidad de trabajar en un plan estratégico para contrarrestar la pobreza, la inseguridad, el abigeato, la corrupción, la impunidad y la drogadicción especialmente entre los jóvenes que se están perdiendo.

El prelado manifestó que se debe trabajar para enfrentar estos males, “porque no deberíamos estar gastando demasiado dinero y recursos humanos si no tuviéramos esta situación en nuestro país”.

El ministro del Interior, Enrique Riera, expresó su preocupación por la democracia y pidió a los líderes políticos que den tregua al gobierno y luchen todos juntos por un mismo objetivo: salvar la democracia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Condenan a un hombre a 18 años de cárcel por el abuso sexual de una niña de 11 años en Paraguarí

Manifestó que ha llegado el momento de dar resultados después de las elecciones: “ahora es el momento de dar resultados al pueblo, y aquí no hablo solamente del gobierno colorado de Santiago Peña; hablo de salvar la democracia”.

Pidió tregua de dos años para sacar adelante al país

El ministro manifestó que está preocupado por la pobreza y, como titular del Ministerio del Interior y en nombre del gobierno nacional, expresó que no es posible que en Paraguay, un país que produce alimentos para 100 millones de personas en el mundo, “tengamos 1.500.000 personas que no comen al día”.

Agregó que la pobreza no se puede reprimir; hay que resolverla, y para ello “nuestro enemigo no es otro, no importa de qué color ni movimiento se trate. Este es el momento de unirnos detrás de grandes objetivos”. En ese sentido, dijo que el presidente Peña planteó el programa de “Hambre Cero” porque “todos sabemos que si en estos tres años no logramos lo que debemos en democracia, no llegaremos al segundo tiempo”.

Lea más: Aty Guasu Paraguaripe ofrecerá festival artístico, cultural, gastronómico y turístico

Pidió a las autoridades municipales, departamentales y políticas presentes en el acto, que miren la región, que está llena de populistas de derecha o de izquierda, pero que no quieren saber nada de esta democracia porque no les sirve.

Señaló que “nosotros tenemos que hacer que esta democracia funcione” y felicitó a la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), por ser parte de un acto inclusivo. El secretario de Estado pidió a los presentes hacer una tregua de dos años y medio en el tema de campaña política y remar todos juntos para sacar al país adelante.

Resaltó que no hay político que aguante una campaña de dos años; no existe, no hay dinero ni familia que resista ese tiempo. Sugirió que pueden repartir camisetas si quieren, pero pidió que se pongan la albirroja y trabajen juntos por Paraguay, porque eso es lo que clama la gente, y el presidente necesita gobernar con un bajo nivel de confrontación.

Hay que resolver la pobreza, inseguridad y falta de oportunidades

El secretario de Estado dijo que hay que trabajar para resolver problemas porque “nuestros enemigos son la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la inseguridad y la falta de oportunidades”. “Hoy la patria nos llama y estos son momentos de guerra. Solo les pido una vez más que miren la región; hay países ricos que se destruyeron porque sus dirigencias políticas no se pusieron de acuerdo en cuestiones básicas y empezaron la lucha antes de tiempo”.

Dijo que el fracaso en la democracia se debe a que los líderes se boicotean entre sí, no se apoyan ni se ayudan, piden intervención y se persiguen mutuamente. “Nuestra gente ya no es más tonta. Estos momentos son para reflexionar; ustedes son líderes y se reunirán con su familia y su barrio. Hagamos una tregua y trabajemos todos juntos por los grandes objetivos”, señaló Riera.

La democracia exige tolerancia; no exige que todos pensemos igual, pero sí que quienes estamos en este acto estemos detrás de un objetivo: la seguridad. Exige tolerancia para implementar Hambre Cero y luchar contra la pobreza; esos son los grandes objetivos”.

Dijo que para para diciembre en las filas policiales se van a incorporar 1.000 efectivos policiales más y la idea es llegar con el mandato de Santiago Peña a 20.000 efectivos policiales, con 500 patrulleras distribuidas a nivel país, con 16 edificaciones nuevas de las direcciones departamentales de la Policía Nacional, mejor paga a los policías desarraigados de su familia, entre otros varios beneficios.

Las patrulleras simbolizan el desarrollo del IX departamento

A su vez, la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-HC) manifestó que las 10 patrulleras representan el progreso del IX departamento y son la primera tanda de lo que se recibirá este año. En diciembre se prevé completar la entrega para los 18 distritos. Esto demuestra el compromiso que tiene el gobierno nacional con la seguridad y el bienestar de todos los paraguayos.

La ejecutiva departamental destacó que se está fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, lo que permitirá enfrentar de manera más eficiente los desafíos de la seguridad.

Resaltó que la seguridad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad, ya que no hay progreso sin un entorno seguro donde las familias puedan vivir en paz, donde los jóvenes puedan formarse y donde las empresas puedan crecer y generar empleo.

Estas patrulleras simbolizan la voluntad de construir un departamento más seguro, porque se entiende que la seguridad no es solo responsabilidad de las fuerzas policiales, sino un compromiso compartido por todos, dijo la gobernadora.