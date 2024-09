Nenecho: ¿Qué está pasando con los salarios de los funcionarios de la Municipalidad de Asunción?

Funcionarios de la Municipalidad de Asunción denuncian que no han tenido respuesta de la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), pese que se movilizaron para protestar, ante el desvío de montos de sus salarios, que se les descuentan, pero no llegan a su destino final.

Cada mes, la comuna realiza descuentos a los funcionarios para pagar a empresas, organizaciones o cooperativas, mediante convenios. Sin embargo, desde hace cuatro meses, el dinero no está llegando a las firmas y las cuentas se acumulan con intereses, denunciaron los funcionarios.

Lea más: Nenecho en Nueva York mientras funcionarios denuncian nuevo desvío de fondos

Las empresas llaman al personal municipal, a cuyo nombre salieron los préstamos y se retiraron productos, para reclamar la falta de pago. Sin embargo, los funcionarios ya no tienen el dinero, puesto que ya se descontó de sus salarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contactamos con la Dirección de Comunicación de la comuna y explicaron que el vocero para el tema sería el jefe de Gabinete, Nelson Mora. No obstante, este no ha respondido a nuestras llamadas y mensajes.

Nenecho en Nueva York, mientras la municipalidad de Asunción está en crisis

Lejos del problema que denuncian los funcionarios a los que se les descontó dinero de sus salarios, el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) se encuentra en Nueva York-Estados Unidos, desde el miércoles, para dar una conferencia, dijo, en la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA), que se realiza hoy.

Lea más: Nenecho Rodríguez: “Quieren una ciudad de primer mundo, pero no pagan”

Mientras, los funcionarios explicaron que también sufren la falta de pago de sus salarios en la fecha usual, lo que desequilibra la economía de sus hogares. “Ahora se habilitó el cobro de salario a central, mientras los entes descentralizados no vamos a cobrar aún. Por ejemplo, en la Terminal (Estación de Buses) dicen que no hubo recaudación y acá no para la gente de viajar”, relató una funcionario, cuyo nombre resguardamos.

Nenecho está imputado y además es investigado por desvío de fondos

Según análisis financieros de la Municipalidad de Asunción, esta institución, a cargo de “Nenecho” Rodríguez, se encuentra en quiebra técnica, advirtieron esta semana políticos opositores del partido Patria Querida.

Lea más: Cinco razones de la imputación de “Nenecho” Rodríguez

El intendente está siendo investigado por un desvió de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, hecho confirmado por la Contraloría General de la República. Además está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “detergentes de oro”, en el cual, según la Fiscalía, se habría dado en pandemia, un perjuicio patrimonial de G. 1.800 millones.