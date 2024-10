Río Paraná se mantendrá por debajo de 1 metro en zona de Ayolas

De acuerdo con los pronósticos de los diferentes centros meteorológicos, existen posibilidades de precipitaciones a mitad de semana sobre la cuenca de aporte directo al embalse de la CHY y regiones adyacentes. Los acumulados serían entre 20 y 60 mm.

Lea más: Nivel del río Paraguay con nuevo registro histórico/

Durante la semana pasada, el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 9.600 m³/s, con un valor máximo de 11.300 m³/s y un mínimo de 8.000 m³/s. Para los próximos días, los caudales en la represa Yacyretá dependerán de la operación de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba y de la evolución real de las lluvias pronosticadas sobre su cuenca de aporte.

En el puerto de Ayolas, los niveles de altura se mantuvieron entre 40 cm y 1,40 m. Para la semana en curso, se pronostica que la cota se mantendrá entre 40 y 80 cm. El nivel de alerta es de 4,20 m. El límite de desborde de las zonas bajas de la comunidad ayolense es de 4,50 metros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de la Federación de Organizaciones de Pescadores Profesionales del Sur, Máximo Espíndola, indicó que por causa de la bajante del Paraná, la situación de los pescadores es bastante difícil; la escasez de agua en el río casi no les permite trabajar ni prepararse para la veda 2024-2025.

“En lo que va del año, la pesca ha sido negativa; por el momento no se observa que la situación pueda mejorar en los próximos meses. Cuando el agua está muy baja, los cardúmenes no llegan hasta esta zona. Al no haber pescado, muchas familias no cuentan con recursos económicos para solventar sus necesidades diarias”, expresó.

Asimismo, manifestó que aguardan que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirme la asistencia con kits de productos alimenticios de 50 kilos y la entrega de un subsidio de G. 1.000.000 para cada pescador que tenga la licencia al día y se encuentre registrado en la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) sede Ayolas. Actualmente, se encuentran inscritos 1.474 pescadores.

Lea más: Alerta, sequía podría afectar acuíferos y ocasionar escasez de agua potable/