Subasta de Costanera: tierras acumulan agua y no son aptas para el desarrollo inmobiliario

Las tierras que quiere subastar el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- HC) en la Costanera Norte no tienen capacidad de filtrar el agua de lluvia. Hoy están llenas de enormes charcos y de basura. Así como están, sin las debidas inversiones, no son aptas para el desarrollo inmobiliario, confirman expertos. Nenecho las oferta, sin embargo, para viviendas de alto perfil, ocio y negocios, y pretende obtener al menos US$ 22 millones, aunque con servicios podría cuadruplicar su valor.