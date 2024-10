IPS desmintió a Santiago Peña: no se hacen licitaciones para inversiones de bonos

En medio de su nerviosismo al ser consultado sobre la inversión de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) en bonos de Ueno Bank, vinculado a Ueno Holding SAECA, donde él es accionista, el presidente Santiago Peña dio unos pocos detalles tratando de defenderse.

Por ejemplo, aseguró que se están haciendo los respectivos concursos para cuidar los recursos del IPS. “Ahora nosotros estamos licitando y le estamos dando aquellos que están pagando tasa de interés más alta, estamos cuidando el ahorro de los depositantes”, declaró al ser preguntado sobre la inversión del IPS en bonos de Ueno Bank.

Sin embargo, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, declaró que “no hay ninguna competencia”, es decir, no se hacen concursos públicos ni licitaciones para definir en qué entidades van a ir depositados los fondos jubilatorios de la previsional cuando se trata de bonos.

“No hay ninguna competencia. Hay que aclarar que la licitación o concursos lo hacemos para Certificados de Ahorro. Estos no son CDA, son bonos. No se hace ningún concurso público, porque tiene otro tipo de proceso, las condiciones son diferentes de acuerdo a cada banco, a la naturaleza, el destino o el calce que se les quiera dar al tema de los bonos. Son los bancos los que deciden hacer las emisiones de bonos y ellos establecen las condiciones. El IPS lo que hace es evaluar si esa propuesta es beneficiosa para los fines institucionales”, manifestó Díaz, para ABC Cardinal el pasado 18 de octubre.

Es decir, cada caso es analizado por el Consejo del IPS, que está presidido por el titular Jorge Britez, quien fue colocado en el cargo por Peña. Coincidentemente, antes de la confirmación de los bonos en Ueno, ambos se reunieron en varias ocasiones.

En esa ocasión, incluso confirmó que antes de aceptar la inversión en Ueno Bank, recibieron y rechazaron la propuesta del Banco Itaú, una entidad con muchos más años de experiencia que el novel banco vinculado al presidente Peña.

El argumento del cartismo

Varios referentes del cartismo se posicionaron intentando defender al presidente Peña. El argumento es que Ueno Bank y Ueno Holding son empresas diferentes. Sin embargo, está confirmado que ambas están conformadas por la misma comisión directiva y presidida por la misma firma, el Grupo Vázquez.

El presidente Peña, hasta el momento, no ha respondido nada puntual con respecto a las acusaciones de posible tráfico de influencias ni ha negado su vínculo con dicho grupo empresarial.

