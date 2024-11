Faltan medicamentos, insumos e infraestructura en el IPS de Concepción

La falta de medicamentos en la farmacia del IPS en Concepción es la queja constante de los asegurados. Según denunciaron muchos pacientes llegan hasta el centro asistencial para retirar los fármacos recetados por los médicos, pero muchos de estos no se tienen en stock.

Los pacientes denominados crónicos deben acceder a los medicamentos cada mes, esta semana se recibió un importante lote de remedios en el Hospital Regional del IPS de Concepción, por ello se nota a diario largas filas frente a la farmacia ubicada dentro del nosocomio.

Un asegurado lamentó que entre esas medicinas no haya llegado el remedio denominado Nevibolol, utilizado por pacientes hipertensos, y que hace un tiempo está en falta en el IPS, explicó. “Ya fui a buscar en tres ocasiones ese medicamento y me dicen en la farmacia que no tienen”, sostuvo el denunciante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte el director del Hospital del IPS en Concepción, doctor Cristhian Ferreira Cabañas, dijo que existen carencias de algunos medicamentos. “Tenemos el caso de la droga Nevibolol, también la Tansolusina usado por pacientes adultos con problema de próstata”, expresó el médico.

Lea más: IPS: “dan ganas de tirar bombas y que explote todo acá”, dicen oncológicos que claman por medicinas

Agregó que dentro de esos faltantes también se tiene la de algunos insumos básicos utilizados en diversos servicios del hospital. “Mejoró la provisión, pero sigue siendo insuficiente. Este hospital recibe a muchos pacientes y el consumo de medicamentos y de insumos es alto”, destacó.

En otro momento señaló que los pedidos de medicamentos e insumos se realizan mensualmente. “Los pedidos llegan al parque sanitario ubicado en Asunción y a partir de allí se genera un plan de envío de medicamentos y hay ocasiones en que algunos medicamentos no vienen porque hay stock cero”, aseguró.

Infraestructura

Asimismo, muchos de los asegurados y sus familiares indicaron que existe una gran preocupación por el crecimiento en cantidad de asegurados, pero la infraestructura con que cuenta ya resulta pequeña. Aumentan las consultas e internaciones y el local no tiene espacio para crecer en cuanto a infraestructura.

Sobre esa situación, el doctor Cristhian Ferreira, dijo que los funcionarios y directivos ven con preocupación eso. “Nuestro hospital va quedando chico, ya nos hemos reunido con el presidente del IPS junto autoridades de la zona llevando esa preocupación y una forma de solución”, refirió.