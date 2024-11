Diabetes: niños están sin insulina en IPS y hospitales públicos, denuncian desesperados padres

Padres de niños y adolescentes con diabetes, que se manifestaron esta mañana en la sede del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), denunciaron la carencia prolongada de insulina, tanto en los hospitales públicos como en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: Padres de niños con diabetes denuncian falta de insulina: “Duele más la desidia que los pinchazos”

Pablo Benítez, uno de los padres preocupados, que reclama una provisión continua de la insulina, expresó que los niños con diabetes tipo 1 no pueden vivir sin este biológico. “Uno de los insumos principales es la insulina, eso les permite a ellos poder vivir, pero desde hace varios meses que estamos con la problemática; tanto en el IPS como en hospitales públicos. No están proveyendo ese insumo”, reclamó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Benítez indicó que a raíz del desabastecimiento que se registra hace más de cuatro meses, algunos padres decidieron unir fuerzas y manifestarse frente al Programa Nacional de Diabetes.

Diabetes: considerable gasto de bolsillo por la falta de insulina, dicen los padres

Benítez mencionó también que la economía familiar se ve seriamente perjudicada por la falta de insulina y otros insumos necesarios para tratar la diabetes en niños.

“Es la primera vez que por tanto tiempo se está dejando de proveer. En años anteriores, eran semanas (de espera), pero ahora ya pasaron cuatro meses y no se provee este insumo. Lastimosamente tenemos que hacer un esfuerzo económico y comprar en las farmacias; tienen un costo bastante elevado”, cuestionó.

Según dijo el papá, para tratar a un niño con diabetes tipo 1, la más común en este grupo etario, se gasta un promedio de G. 2 millones por mes, como mínimo. “G. 700 mil cuesta una caja de cinco insulinas de acción rápida, aparte de eso deben usar una insulina de acción diaria de 24 horas. Sumando, la insulina y los aparatos de control, el gasto es de más de G. 2 millones por mes”, aseguró.

Desabastecimiento total en IPS, dicen

Graciela Paredes, madre de un niño con diabetes tratado en el IPS, contó por su parte que el seguro social está desabastecido de insulina desde abril. “Contamos con IPS, pero desde abril más o menos que no nos proveen (de insulina). No nos dan insulina ultrarrápida ni tampoco la insulina diaria. Nos vamos a distintos servicios del IPS, pero no tienen y no saben cuándo van a tener disponible”, lamentó.

Lea también: Diabetes: aseguran insulina por 2 años ¿Cuándo llegará a hospitales públicos?

La afligida madre indicó que además de la insulina, tampoco se dispone en el IPS de insumos como lancetas. “No es solamente insulina, también tenemos falta de lancetas, tiras reactivas para control de glucemia, agujas y otros descartables”, afirmó.

Piden más especialistas y que los maestros estén preparados en las escuelas

Otra madre indicó también que los niños con diabetes requieren además endocrinólogos, nutricionistas, odontólogos, oftalmólogos y otros especialistas para recibir una atención integral. Indicó que hacen falta más médicos especializados en los hospitales del país.

Asimismo, pidió educar a los maestros, en las instituciones educativas, en cómo deben tratar a un niño o adolescente en el caso de presentar cetoacidosis diabética o síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico.

“En los colegios no saben cómo actuar en el caso de una hipoglicemia, por ejemplo, si el chico pierde la conciencia, qué hacer”, cuestionó.

La denunciante dijo también que los gastos que genera la falta de insulina y otros insumos, son muy elevados. “En el caso de mi hijo, es un salario mínimo al mes el gasto de todos los insumos. IPS te está sacando mucho dinero del salario, todos los meses, para al final no proveer lo básico que necesita un niño. Un paciente que no se aplica la insulina todos los días, puede llegar morir. Ni siquiera en época de pandemia se registró un faltante de esta magnitud”, lamentó.

Salud Pública habla de provisión garantizada

Los padres que se acercaron hasta el Programa Nacional de Diabetes dialogaron con Víctor Arias, responsable de esta dirección. Este afirmó que la provisión de insulina y otros insumos para tratar la diabetes, está garantizada tras la adjudicación de dos grandes licitaciones.

Lea más: Diabetes: cinco mitos que pueden perjudicar, según el Ministerio de Salud

Arias, aseguró incluso que la distribución de los biológicos más urgentes inició hoy. La compra de insulina en diversas presentaciones, fue anunciada ayer por Salud Pública, que destacó una inversión total de G. 214.311.418.646, para garantizar una provisión por 24 meses.